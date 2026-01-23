歐洲議會關切中國危害台海和平 林佳龍感謝

快訊

中央社／ 台北23日電

外交部今天指出，歐洲議會21日通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」2025年度執行報告兩決議文，關切中國危害台海和平穩定，並支持深化台歐盟多面向合作交流，部長林佳龍對此表示歡迎與感謝。

外交部中午發布新聞稿指出，歐洲議會21日通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign andSecurity Policy, CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（Common Security and Defence Policy, CSDP）兩項2025年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，並支持持續深化台歐盟多面向合作與交流。

外交部指出，「共同外交暨安全政策」報告決議文重申，中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民，並譴責中國去年以「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」等軍演威脅台海與周邊國際水域的和平穩定，另對中國加強對台灣政治、經濟、軍事、網路及認知作戰的脅迫表達關切。

外交部表示，此項決議文也強調，台灣是歐盟在印太地區的重要民主夥伴，呼籲歐盟與會員國進一步推動及深化與台灣的經貿與投資關係。

外交部說，「共同安全暨防衛政策」報告決議文強調，台海軍事情勢升高對歐洲的安全和供應鏈將造成嚴重後果，並譴責中國片面改變台海現狀的作為及拒絕排除對台使用武力的野心，對於區域穩定造成嚴重威脅。

決議文另肯定美國、英國、法國與德國近期在台海進行的自由航行任務，呼籲台歐盟就相關安全議題進行定期交流，並樂見未來提供台灣使用歐盟「通訊衛星星座計畫」（IRIS²）的權限，以及強化台歐在反制外國資訊操弄與干預（FIMI）及保護海底電纜的相關合作。

外交部說明，歐洲議會去年有包括「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」官方代表團、及分別由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs）、歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）以及歐洲議會歐洲愛國者黨團黨鞭韋安德（Anders Vistisen）率團訪問台灣，彰顯歐洲議會以實際行動支持台歐盟深化夥伴關係與雙方攜手強化民主韌性的決心。

外交部誠摯感謝歐洲議會扮演深化台歐盟關係的關鍵角色，未來台灣將在既有的良好基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同打造堅實互惠的價值同盟網絡。

為深化全民運動風氣，運動部宣布，正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本鎖定青年族群，擴大至16歲以上全民。...

台東鳳梨釋迦進入產季，但對許多農民來說，收成卻多了幾分不安。受颱風災損、外銷關稅與市場競爭影響，外銷通路受阻、價格走低，...

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立法院通過，行政院是否執行？他說，行政院立場很簡單，只要依法律是有效的預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

環保團體昨天批評，民進黨政府的減煤承諾確定跳票，藍營不排除複製2018地方選戰經驗，猛攻民進黨能源轉型失當，讓台灣人民受...

用肺發電疑慮再起！環團和民進黨政府算帳，指前總統蔡英文2021年喊出「2025年燃煤發電占比將降至27%」，但去年底煤電...

經濟部統計，去年截至11月的煤電占比仍達35％；環保團體昨批，前總統蔡英文的減煤承諾確定跳票。國民黨立委廖偉翔憂心，AI...

