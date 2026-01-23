吳志中歡迎史瓦帝尼文官來台研習 盼親身感受人情味

快訊

中央社／ 台北23日電

外交部政務次長吳志中昨天晚宴款待「史瓦帝尼王國中高階文官績效管理系統專班」研習班成員時指出，台史建交超過57年，邦誼深厚，期盼學員能藉這次訪台探索台灣文化之美，親身感受溫暖濃厚的人情味。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中晚宴款待研習班成員一行11人，除歡迎團員來台參訓，雙方並就文官交流等議題交換意見。

吳志中致詞表示，台史建交超過57年，邦誼深厚，兩國友誼不僅建立在各項雙邊合作成果，兩國人民互動所凝聚的深厚友誼，更是彌足珍貴且不可或缺的資產，這份情誼根植於相互信任、合作及共同價值，期盼學員能藉這次訪台探索台灣文化之美，親身感受溫暖濃厚的人情味。

研習班團長公共服務部常務次長夏芭琪（CebileNhlabatsi）表示，感謝外交部邀請來台參訓，國家文官學院規劃的課程及各項參訪安排皆令團員獲益良多，團員對後續課程及活動體驗都非常期待，史國珍視與台灣互信互重的關係，相信來訪成員透過本次研習，除能汲取台灣的專業經驗外，也能就史國相關經驗進行充分交流。

外交部指出，外交部委託公務人員保障暨培訓委員會所屬國家文官學院於19日至30日舉辦「史瓦帝尼王國中高階文官績效管理系統專班」，首度將文官培訓納入台史雙邊交流，旨在分享政府績效管理經驗，協助友邦將施政效能轉化為人民有感的公共服務經驗。

外交部提到，本次專班深獲史方重視，共有來自7個部會共11位史國中高階官員來台參訓，包括兩位常務次長級官員，外交部將持續與史國政府積極拓展各領域的互惠合作，以實質增進兩國人民福祉，具體落實「榮邦」目標，深化與鞏固台史邦誼。

