快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

卓榮泰：水資源若無預算支持 如千里堤防發生裂縫

中央社／ 台南23日電

曾文南化聯通管今天通水，行政院長卓榮泰表示，水資源擴張若無預算支持，如同千里堤防發生裂縫，希望國會儘速展開今年度總預算全面審查，讓政府順利施政。

卓榮泰今天在曾文水庫主持曾文南化聯通管通水典禮指出，「千里之行，始於足下」、「千里之堤，潰於蟻穴」，即使展開各項工程也必須維護，未來水利發電、再生水廠各種水資源擴張，若無預算支持，如同千里堤防發生裂縫，得趕快補起來。

卓榮泰表示，任何國家預算都會為未來子孫發生影響和效果，即時開始、早日完成，晚了一天就拖慢一天，這也是今年預算還未開始審議的最大隱憂。他誠心期待國會儘速展開今年度總預算全面審查，以利政府順利施政。

卓榮泰說，經濟部2021年有珍珠串計畫，把全國水庫當成一顆顆珍珠，以線串連，北部石門水庫往新竹調度，翡翠水庫往板橋調度，中部有鯉魚潭、大甲溪及湖山水庫，南部有曾文水庫到高屏堰聯通管，如今又有曾文南化聯通管，串連曾文、烏山頭和南化水庫

卓榮泰表示，曾文南化聯通管每天輸水80萬公噸，可穩定民生用水，支持產業及帶動綠電發展，且強化抗旱功能，再利用台南、嘉義海淡廠及高雄再生水廠等補充水源，讓聯合國有天認為台灣是水資源充裕的國家。

卓榮泰說，行政院今年起編列4年新台幣1000億元整治縣市管河川改善工程，水利署明年更規劃更大的6年計畫，希望4年強化整治縣市管河川，6年全面擘劃台灣水資源，期待新治水、新供水、降低漏水時代，成就漂亮的台灣。

水利署南區水資源分署說明，曾文南化聯通管工程分3標執行，民國109年開工，114年完工，全長約25公里，總經費133億元，每天輸水量可達80萬公噸。

南水分署表示，台南地區現行供水分為曾文-烏山頭系統及南化系統，但兩系統僅能透過自來水幹管調配，受限於管線輸水及淨水場處理能力影響，使庫容較小的南化水庫面臨較高供水風險。

曾文南化聯通管通水，將使曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫及高屏溪攔河堰彼此支援，優化水資源彈性調度，穩定南部地區供水系統。

南化水庫 曾文水庫 卓榮泰

延伸閱讀

要卓揆別像賴總統「沒出息」 藍提案3對3電視辯論 立院逕付二讀

影／曾文、南化水庫聯通管通水 卓榮泰：一條水管救了全世界

藍白提先動支TPASS等新興預算 行政院：只要依法有效就會執行

卓榮泰嗆辯論預算又改口 羅智強：蔣幹不要裝呂布

相關新聞

深化運動風氣！500元運動幣首波60萬份 下周一開放登記

為深化全民運動風氣，運動部宣布，正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本鎖定青年族群，擴大至16歲以上全民。...

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

台東鳳梨釋迦進入產季，但對許多農民來說，收成卻多了幾分不安。受颱風災損、外銷關稅與市場競爭影響，外銷通路受阻、價格走低，...

藍白提先動支TPASS等新興預算 政院：依法有效就執行

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立法院通過，行政院是否執行？他說，行政院立場很簡單，只要依法律是有效的預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

強調十年減煤三成四 民進黨嚴防中火成選戰破口

環保團體昨天批評，民進黨政府的減煤承諾確定跳票，藍營不排除複製2018地方選戰經驗，猛攻民進黨能源轉型失當，讓台灣人民受...

【重磅快評】若非盧秀燕錙銖必較 賴清德減煤赤字更難看

用肺發電疑慮再起！環團和民進黨政府算帳，指前總統蔡英文2021年喊出「2025年燃煤發電占比將降至27%」，但去年底煤電...

減煤大跳票 廖偉翔憂：台中成非核家園錯誤政策直接受害者

經濟部統計，去年截至11月的煤電占比仍達35％；環保團體昨批，前總統蔡英文的減煤承諾確定跳票。國民黨立委廖偉翔憂心，AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。