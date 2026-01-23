卓榮泰：水資源若無預算支持 如千里堤防發生裂縫

曾文南化聯通管今天通水，行政院長卓榮泰表示，水資源擴張若無預算支持，如同千里堤防發生裂縫，希望國會儘速展開今年度總預算全面審查，讓政府順利施政。

卓榮泰今天在曾文水庫主持曾文南化聯通管通水典禮指出，「千里之行，始於足下」、「千里之堤，潰於蟻穴」，即使展開各項工程也必須維護，未來水利發電、再生水廠各種水資源擴張，若無預算支持，如同千里堤防發生裂縫，得趕快補起來。

卓榮泰表示，任何國家預算都會為未來子孫發生影響和效果，即時開始、早日完成，晚了一天就拖慢一天，這也是今年預算還未開始審議的最大隱憂。他誠心期待國會儘速展開今年度總預算全面審查，以利政府順利施政。

卓榮泰說，經濟部2021年有珍珠串計畫，把全國水庫當成一顆顆珍珠，以線串連，北部石門水庫往新竹調度，翡翠水庫往板橋調度，中部有鯉魚潭、大甲溪及湖山水庫，南部有曾文水庫到高屏堰聯通管，如今又有曾文南化聯通管，串連曾文、烏山頭和南化水庫。

卓榮泰表示，曾文南化聯通管每天輸水80萬公噸，可穩定民生用水，支持產業及帶動綠電發展，且強化抗旱功能，再利用台南、嘉義海淡廠及高雄再生水廠等補充水源，讓聯合國有天認為台灣是水資源充裕的國家。

卓榮泰說，行政院今年起編列4年新台幣1000億元整治縣市管河川改善工程，水利署明年更規劃更大的6年計畫，希望4年強化整治縣市管河川，6年全面擘劃台灣水資源，期待新治水、新供水、降低漏水時代，成就漂亮的台灣。

水利署南區水資源分署說明，曾文南化聯通管工程分3標執行，民國109年開工，114年完工，全長約25公里，總經費133億元，每天輸水量可達80萬公噸。

南水分署表示，台南地區現行供水分為曾文-烏山頭系統及南化系統，但兩系統僅能透過自來水幹管調配，受限於管線輸水及淨水場處理能力影響，使庫容較小的南化水庫面臨較高供水風險。

曾文南化聯通管通水，將使曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫及高屏溪攔河堰彼此支援，優化水資源彈性調度，穩定南部地區供水系統。