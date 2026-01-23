台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

台東鳳梨釋迦進入產季，但對許多農民來說，收成卻多了幾分不安。受颱風災損、外銷關稅與市場競爭影響，外銷通路受阻、價格走低，農友生計承受不小壓力。立委黃建賓今與農業部召開協調會，成功爭取台東釋迦海外拓銷獎勵補助及國內產銷輔導配套，並直言中央必須正視關稅議題，為農民穩住最基本的出路。

黃建賓指出，鳳梨釋迦是台東農民的重要經濟命脈，但去年接連風災造成嚴重落果，加上中國大陸課徵29%關稅，以及其他產地競爭加劇，讓不少農友反映「果有了，卻賣不動、賣不好」，外銷與價格雙雙受挫，亟需政府即時協助。

根據農業部統計，本期鳳梨釋迦收穫面積約2454公頃，其中台東縣佔比高達99%，產量約1萬2761公噸。受楊柳颱風影響，今年採收期集中在1月下旬至2月下旬，目前整體採收進度約1至2成。

為協助農民度過難關，黃建賓今在立法院邀集農業部國際司長蕭柊瓊、農糧署副署長陳啟榮召開會議，要求中央盡速提出具體措施，包括外銷運費補助、資材補貼及通路輔導，減輕農民負擔。

黃建賓會後轉述，農業部已承諾將推出「釋迦海外拓銷獎勵計畫」，針對亞洲、歐美、紐澳及中東市場，提供空運與海運獎勵補助；若農產品具備產銷履歷、技術改良或相關認證，還可再獲加碼，相關辦法近期將對外公告。

在國內市場方面，農業部也將輔導農會、合作社與4大通路合作，擴大內需銷售，並視產地價格狀況，啟動多元加工補助機制，避免產地價格持續探底。