台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
立委黃建賓表示鳳梨釋迦是台東農民的重要經濟命脈，外銷與價格雙雙受挫，極需政府即時協助。圖／黃建賓辦公室提供
立委黃建賓表示鳳梨釋迦是台東農民的重要經濟命脈，外銷與價格雙雙受挫，極需政府即時協助。圖／黃建賓辦公室提供

台東鳳梨釋迦進入產季，但對許多農民來說，收成卻多了幾分不安。受颱風災損、外銷關稅與市場競爭影響，外銷通路受阻、價格走低，農友生計承受不小壓力。立委黃建賓今與農業部召開協調會，成功爭取台東釋迦海外拓銷獎勵補助及國內產銷輔導配套，並直言中央必須正視關稅議題，為農民穩住最基本的出路。

黃建賓指出，鳳梨釋迦是台東農民的重要經濟命脈，但去年接連風災造成嚴重落果，加上中國大陸課徵29%關稅，以及其他產地競爭加劇，讓不少農友反映「果有了，卻賣不動、賣不好」，外銷與價格雙雙受挫，亟需政府即時協助。

根據農業部統計，本期鳳梨釋迦收穫面積約2454公頃，其中台東縣佔比高達99%，產量約1萬2761公噸。受楊柳颱風影響，今年採收期集中在1月下旬至2月下旬，目前整體採收進度約1至2成。

為協助農民度過難關，黃建賓今在立法院邀集農業部國際司長蕭柊瓊、農糧署副署長陳啟榮召開會議，要求中央盡速提出具體措施，包括外銷運費補助、資材補貼及通路輔導，減輕農民負擔。

黃建賓會後轉述，農業部已承諾將推出「釋迦海外拓銷獎勵計畫」，針對亞洲、歐美、紐澳及中東市場，提供空運與海運獎勵補助；若農產品具備產銷履歷、技術改良或相關認證，還可再獲加碼，相關辦法近期將對外公告。

在國內市場方面，農業部也將輔導農會、合作社與4大通路合作，擴大內需銷售，並視產地價格狀況，啟動多元加工補助機制，避免產地價格持續探底。

黃建賓強調，他會持續在立法院為台東農民發聲，協助釋迦拓展更多通路、穩定收益，但也直言，中國大陸仍是鳳梨釋迦的重要外銷市場，關稅問題不能迴避。即便地方政府積極推廣行銷，關稅談判仍屬中央權責，期盼中央放下意識形態，正面承擔責任，持續為農民爭取實質空間。

立委黃建賓（右）今與農業部召開協調會，成功爭取台東釋迦海外拓銷獎勵補助及國內產銷輔導配套，並直言中央必須正視關稅議題，為農民穩住最基本的出路。圖／黃建賓辦公室提供
立委黃建賓（右）今與農業部召開協調會，成功爭取台東釋迦海外拓銷獎勵補助及國內產銷輔導配套，並直言中央必須正視關稅議題，為農民穩住最基本的出路。圖／黃建賓辦公室提供

鳳梨釋迦 農民 農業部

