【重磅快評】若非盧秀燕錙銖必較 賴清德減煤赤字更難看

用肺發電疑慮再起！環團和民進黨政府算帳，指前總統蔡英文2021年喊出「2025年燃煤發電占比將降至27%」，但去年底煤電占比達35%，批蔡的減煤承諾跳票，要求賴政府今年落實蔡的政策承諾，並補減2309萬噸的超額用煤量；其實，減煤發電也是賴清德的政見，只是他偷偷「疊加」，但即便如此，賴也沒達標，如果沒有台中市府緊盯中火，賴的減煤赤字恐怕更難看。

團環提出數據，指依經濟部能源統計，2016年煤電約占46%，2018年回升至47.6%，之後逐年緩降，去年截至11月底止，燃煤發電仍有35.8%；去年全國電力部門用煤量累計超額2309萬噸，超過兩座中火的燃煤量，蔡英文的減煤承諾確定跳票。

如果要打分數，蔡英文的減煤承諾顯然不及格。但蔡英文的帳頂多只能算到2024年5月，時序已來到2026年初，去年底燃煤發電仍有35.8%，這筆帳這就得記在賴清德的「考績」上。小結一下，蔡英文是不及格，但賴清德也同樣是赤字。

團環對賴清德顯然是客氣了，批蔡英文的減煤承諾跳票，卻未提賴清德競選時也有提出減煤承諾。若不健忘的話，當時賴清德提出的能源口號就是「減煤、增氣、展綠、非核」，他還雄心壯志表示2025年燃煤要降至30%，即使是比蔡英文的目標還多了3%，離自己的目標還差了5.8%，離蔡英文的目標更達8.8%。

環團給賴清德出了「功課」，要求賴在今年底前全額補減2309萬噸的超額用煤量，這算是「補考」吧！但看來賴政府並沒有打算接招。從台電的回應來看，通篇只提燃煤電廠空汙排放量已從2016年的5.6萬噸，減至去年的1.3萬噸，減幅達77%，就是不提減少用煤數量的承諾。

分析一下目前2309萬噸的超額用煤量，其實有約1350萬噸是來自台電，占比為58%，這相當是台中火力發電廠一整年的用煤量。

中火是台電用煤的大戶，超額用煤量泰半出自中火，只要中火減煤有成效，台電的減煤數量就顯著。回顧過去幾年來，若非台中市府對中火用煤「錙銖必較」，中火用煤量能從1839萬噸在盧秀燕市長任內減四成嗎？如果不是民進黨錯誤能源政策導致缺電，中火用煤量會停滯在1200萬噸長達5年？直至去年才降至1100萬噸？

在盧秀燕的倡議與堅持下，儘管台電承諾2034年中火無煤，但立法院去年已通過2028年無煤中火的決議，看來這又是民進黨政府一項「不可能的任務」。蔡英文、賴清德拚了快十年，煤電只減10.2%。如果錯誤能源政策不修正，要在未來3年內再減5.8%或8.8%，根本沒有達標機會。這也是台電雞同鴨講，只談減碳、避談減煤的癥結所在。