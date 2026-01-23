減煤大跳票 廖偉翔憂：台中成非核家園錯誤政策直接受害者

經濟部統計，去年截至11月的煤電占比仍達35％；環保團體昨批，前總統蔡英文的減煤承諾確定跳票。國民黨立委廖偉翔憂心，AI產業與半導體用電需求只會更高，政府若不正視電力需求快速成長與減煤目標落空的矛盾，只會讓加重台中負擔的燃氣發電，成為非核家園錯誤政策下的直接受害者。

對於政府減煤政策跳票，台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，2016年政府高喊能源轉型，承諾十年內大幅減煤，如今中火仍是全國最大的燃煤電廠。監督施政聯盟執行長許心欣指出，全台燃氣發電持續擴張，中火2020年減煤四成後，用煤量就一直停滯於1200萬噸左右長達五年，直至去年才降至1100萬噸。

出身台中的立法院副院長江啟臣說，減碳脫煤是世界趨勢，台中最好最後是一個零碳城市，這絕對會是他從政上的持續訴求。

廖偉翔表示，113年度全國電力資源供需報告預估，未來電力需求年均成長率將達1.7%，高於過去十年的1.23%；然而在AI產業與半導體大規模擴廠的現實情況下，這樣的評估仍被外界普遍認為過於保守，實際用電需求恐怕只會更高。這也意味著，政府若不正視電力需求快速成長與減煤目標屢屢落空之間的矛盾，最終只會讓燃煤，以及進一步加重台中負擔的燃氣發電，成為「不得不」的選項。

廖偉翔指出，蔡英文前總統曾承諾2025年燃煤占比降至27%，但去年煤電占比仍高達35%以上，超額用煤逾2309萬噸，減煤政策明顯跳票，代價卻由全民健康承擔，而台中正是非核家園錯誤政策下火力全開的直接受害者。如今政府卻只是不斷開會、喊口號，環境部與衛福部將於1月26日首度召開「雙部長聯席會議」，邀集國家氣候變遷對策委員會與健康台灣推動委員會與會，看似周延，卻刻意迴避最關鍵的問題：能源政策不改，污染就不會停止；尤其大量增加天然氣所衍生的能源安全與國安風險，至今仍無解。

廖偉翔強調，空汙問題不是靠開會就能解決，而是必須從能源政策與明確的減煤時程下手；若源頭不減煤，只談整合與願景，人民只會繼續在霧霾中付出健康代價。