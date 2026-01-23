曾永權主持自由日大會 讚許台灣持續為世界上最自由國家之一

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權今天主持世界自由日慶祝大會，他表示，世界自由日慶祝大會以自由民主、繁榮經濟、世界和平為主軸，希望全球愛好自由民主人士，共同為世界和平的目標堅持不懈，努力到底，深信唯有不斷溝通與協調，才能解決現今複雜世界的區域紛爭。

國民黨立委謝衣鳳受邀參加世界自由日慶祝大會，謝衣鳳指出，世界上仍有許多地區處於戰爭，民眾飽受戰火摧殘，今天與世盟共同表達支持自由、民主、人權的普世價值，追求世界和平的終極目標，追求和平不容易，現場的韓戰義士，就是戰爭血淚最真實的見證，她願意與世盟一起努力，繼續將自由民主的種子，散播在台灣每個角落，讓台灣成為亞洲民主的燈塔，讓中華民國為世界自由民主的典範。

世界自由日慶祝大會依往例舉行「鳴自由鐘」儀式，紀念韓戰義士英勇奮鬥爭取自由的精神，曾永權也請在場來賓以熱烈掌聲歡迎韓戰義士代表，致上最高的敬意。

曾永權說，2025年9月，世亞盟年會以「非政府組織（NGO）是促進世界和平催化劑」為主題，邀請聯合國非政府組織主席納茲等人，會後統合世亞盟各分會會長及專家學者意見，向國際愛好和平團體提出建言。自由民主是普世價值，和平更是人類自古至今共同追求的目標，世盟是非政府組織，持續扮演和平的催化劑角色， 歷史不斷重演，戰爭總在爆發後，才檢討戰爭付出的代價，若能將資源與關注度提前至戰爭發生之前，將有不同的結果。