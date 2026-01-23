快訊

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

高鐵南延屏東進入二階環評 徐富癸：程序可以嚴謹 進度不能再拖

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委徐富癸。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委徐富癸。圖／聯合報系資料照片

高鐵南延屏東案於環境部環評大會確認進入第二階段環評，民進黨立委徐富癸表示，尊重環評制度的專業與程序，但也要嚴肅提醒中央主管機關，相關政策論述與前期準備必須更加到位，不能讓重大建設長期卡在程序中，影響地方發展節奏。

徐富癸指出，高鐵延伸屏東，行政院先前已明確同意採高雄方案續辦，地方政府也依此方向全力配合推動車站特定區、土地整備與周邊公共建設規劃，屏東是按照中央政策一步一步往前走，不是在等高鐵「來不來」。

徐富癸說，環評會議中仍出現對高鐵南延必要性的質疑，甚至將高鐵與台鐵的功能混為一談，這反映出交通部在前期政策說明與功能定位論述上，仍有需要補強的地方。

徐富癸表示，高鐵與台鐵本就肩負不同任務，台鐵以通勤與區域運輸為主，高鐵則是縮短城際距離、高速直達，帶動產業布局與人口流動，核心意義在於讓屏東真正接軌高鐵生活圈，改善長期以來南部交通與發展資源不均的結構性問題，這一點必須在後續環評中清楚說明、完整論證。

對於進入第二階段環評，徐富癸指出，這是制度設計的一環，並非否定建設本身，但也要求交通部與相關單位，必須同步做好時程管理，補齊必要性與整體效益的說明，避免審查程序一再拉長，讓地方承擔不確定性的成本。

徐富癸說，未來將持續在立法院監督高鐵南延屏東的推動進度，要求中央相關部會正面回應環評意見、加快審查作業，讓這項攸關屏東整體發展的重要建設，能夠穩定、確實往前推進。

徐富癸表示，當行政院已經決定方向，地方全力配合，結果中央主管機關卻在環評階段準備不足，讓政策一再卡關，最後成本轉嫁給地方、時間消耗在屏東身上，這點是絕對不能接受的。屏東已經做好準備，接下來更關鍵的是中央要展現執行力，讓政策方向與實際進度能夠真正對齊。

高鐵 屏東 環評

延伸閱讀

2026屏東燈節4大燈區 萬年溪燈區9組燈飾勾勒光影溪畔之旅

點亮馬年！雲林高鐵站前大道、農博迎賓花燈 雲林門面更美麗

高鐵延伸屏東爭取逾10年仍紙上談兵 屏議員：勿用天龍國觀點看屏東

「選舉熊」現身？屏東2鄉5天內接連出現大型動物破壞果樹

相關新聞

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

台東鳳梨釋迦進入產季，但對許多農民來說，收成卻多了幾分不安。受颱風災損、外銷關稅與市場競爭影響，外銷通路受阻、價格走低，...

藍白提先動支TPASS等新興預算 政院：依法有效就執行

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立法院通過，行政院是否執行？他說，行政院立場很簡單，只要依法律是有效的預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

【重磅快評】若非盧秀燕錙銖必較 賴清德減煤赤字更難看

用肺發電疑慮再起！環團和民進黨政府算帳，指前總統蔡英文2021年喊出「2025年燃煤發電占比將降至27%」，但去年底煤電...

減煤大跳票 廖偉翔憂：台中成非核家園錯誤政策直接受害者

經濟部統計，去年截至11月的煤電占比仍達35％；環保團體昨批，前總統蔡英文的減煤承諾確定跳票。國民黨立委廖偉翔憂心，AI...

曾永權主持自由日大會 讚許台灣持續為世界上最自由國家之一

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權今天主持世界自由日慶祝大會，他表示，世界自由日慶祝大會以自由民主、繁榮經濟、世界...

高鐵南延屏東進入二階環評 徐富癸：程序可以嚴謹 進度不能再拖

高鐵南延屏東案於環境部環評大會確認進入第二階段環評，民進黨立委徐富癸表示，尊重環評制度的專業與程序，但也要嚴肅提醒中央主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。