環團批政府減煤跳票 台電：煤電空汙排放量十年大減逾7成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
環團批政府減煤政見跳票，應補減用煤超額量。圖為台中火力發電廠。圖／本報資料照片
環團22日召開記者會，開轟民進黨政府減煤政見跳票，原本114年燃煤發電應降至30％，但統計至114年11月，燃煤電力占比仍高達35.8％。台電回應表示，燃煤電廠空汙排放量114年較105年已大減77％，希望外界正視台電減煤的努力與成果。

台電指出，配合政府「增氣減煤」政策，持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤發電，燃煤電廠空污排放量已從105年的5.6萬公噸，減至114年的1.3萬公噸，減少逾4萬公噸，減幅77％。

環團估算全台電力部門用煤量超額2309萬噸，相當於2座中火用煤量，呼籲政府應補減這2309萬噸超額用煤量。同時，南部火力機組一再延役，居民已長期成為燃煤汙染的最大受害者。

台電表示，台電投入441億元經費升級台中電廠（中火）燃煤機組空汙防治設備，空汙排放總量從103年高峰近4萬公噸降至114年的0.75公噸，且中火第一部新燃氣機組114年完工並試運轉，未來將興建6部高效新燃氣機組，屆時既有10部燃煤機組將陸續除役或轉為備用，預計2035年全廠空污排放量可進一步降至約0.5萬公噸，削減量高達9成，穩健邁向中火供電無煤化。

台電指出，近年興達電廠也透過升級設備、環保降載、以氣代煤等方針改善空污，十年來燃煤機組空污排放量減幅達99％，且新燃氣1號機114年也上線，新燃氣2、3號機預計今（115）年底前併聯發電，屆時全廠空污排放量將進一步下降。

台電 空污

