燃煤電廠空污排放10年減逾7成 台電盼正視減煤努力

中央社／ 台北22日電

環團關切台電燃煤占比，台電今天說明，配合政府「增氣減煤」政策，持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤發電，燃煤電廠空污排放量已從2016年的5.6萬公噸，減至2025年1.3萬公噸，減幅達77%，盼外界正視台電減煤的努力與成果。

台電透過新聞稿指出，為兼顧供電穩定與環境友善，台中電廠於空品不良期間積極執行環保調度，2018年至2025年共執行降載減排超過3600次。另外，台電已投入441億元升級燃煤機組空污防制設備，空污排放總量自2014年高峰的近4萬公噸，降至2025年約0.75萬公噸，削減率高達81%，大幅提升空污防制效率。

此外，台中電廠首部新燃氣機組已於2025年完工並試運轉，未來將興建總計6部高效新燃氣機組，屆時既有10部燃煤機組將陸續除役或轉為備用，預計2035年全廠空污排放量可進一步降至約0.5萬公噸，削減量高達9成，穩健邁向中火供電無煤化。

台電表示，近年興達電廠也透過升級設備、環保降載、以氣代煤等方針改善空污，10年來燃煤機組空污排放量減幅達99%；且新燃氣1號機已於2025年上線，新燃氣2、3號機預計於2026年底前併聯，屆時全廠空污排放量將進一步下降。

台電強調，將努力推動燃煤電廠空污改善及減煤減排，並配合市府、環保單位嚴密監督，依承諾合法調度電力資源，兼顧穩供與環保。

