員警涉收賄千萬包庇賭博電玩 監院糾正警政署、竹市警局

新竹市員警爆收賄千萬包庇賭博電玩集團，監察院今通過監委浦忠成及葉大華所提，糾正警政署及新竹市警察局，另外也指新竹市政府在稽查未訂定相關規範，且政風單位也無發掘或防範作為，函請市府檢討改善。

兩位監委說明，荃冠賭博電玩集團旗下共6家電子遊戲場，每月盈餘逾3000萬元，賭博犯罪所得高達12億餘元，業者招募新竹市警察局3名退警及新竹市警察局秘書宋瑞展、警務員彭武賢等人擔任股東，給付宋、彭2人每人逾千萬元「公關費」打點轄區，以掌握警方排程，避免查緝。

監委指出，案發後新竹市警局否認涉及結構性或集團性貪瀆，辯稱是宋彭「黑吃黑」私吞賄款。但業者行賄期間，相關電玩店遭民眾多次檢舉，均可安然無事，檢舉人向警方檢舉後，業者竟獲悉，並威脅檢舉人，且新竹市警察局早於民國100年將荃冠集團相關電玩店列為治安顧慮場所，卻長期未取締到案；臨檢、探訪及查緝作為流於表面，針對長期未查獲也未依法簽請專案查緝，或指派督察、政風人員清查。

監委稱，該案電子遊戲場均位於新竹市警察局第一、第二分局轄內，歷時長久，對於警譽之傷害重大，與其他偶發性或個案性風紀狀況不同；然而該局督察系統不但未蒐報任何員警風紀情資或不法情事，擔任業者行賄白手套及相關人員，多年來也無人被列為風紀狀況評估對象，品德操守多考核良好，足以認定該局主官及督察系統長期功能不彰，無力發掘問題，對於風紀案件之預防及查處敷衍應付，內控防弊功能盡失。

另外，監委表示，警政署也未能督促所屬落實執行各項端正警察風紀的規定，又未能掌握新竹地區風紀之實際狀況，也有重大違失。

兩位監委還說，新竹市政府辦理聯合稽查未訂定相關作業規範，且政風單位也無任何發掘或防杜廉政風險之作為，因而肇致約雇人員孫麗惠洩露稽查訊息的重大風紀情事，確有違失，允應盡速檢討改善。