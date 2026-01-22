快訊

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

聽新聞
0:00 / 0:00

員警涉收賄千萬包庇賭博電玩 監院糾正警政署、竹市警局

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／本報系資料照片
監察院。圖／本報系資料照片

新竹市員警爆收賄千萬包庇賭博電玩集團，監察院今通過監委浦忠成及葉大華所提，糾正警政署及新竹市警察局，另外也指新竹市政府在稽查未訂定相關規範，且政風單位也無發掘或防範作為，函請市府檢討改善。

兩位監委說明，荃冠賭博電玩集團旗下共6家電子遊戲場，每月盈餘逾3000萬元，賭博犯罪所得高達12億餘元，業者招募新竹市警察局3名退警及新竹市警察局秘書宋瑞展、警務員彭武賢等人擔任股東，給付宋、彭2人每人逾千萬元「公關費」打點轄區，以掌握警方排程，避免查緝。

監委指出，案發後新竹市警局否認涉及結構性或集團性貪瀆，辯稱是宋彭「黑吃黑」私吞賄款。但業者行賄期間，相關電玩店遭民眾多次檢舉，均可安然無事，檢舉人向警方檢舉後，業者竟獲悉，並威脅檢舉人，且新竹市警察局早於民國100年將荃冠集團相關電玩店列為治安顧慮場所，卻長期未取締到案；臨檢、探訪及查緝作為流於表面，針對長期未查獲也未依法簽請專案查緝，或指派督察、政風人員清查。

監委稱，該案電子遊戲場均位於新竹市警察局第一、第二分局轄內，歷時長久，對於警譽之傷害重大，與其他偶發性或個案性風紀狀況不同；然而該局督察系統不但未蒐報任何員警風紀情資或不法情事，擔任業者行賄白手套及相關人員，多年來也無人被列為風紀狀況評估對象，品德操守多考核良好，足以認定該局主官及督察系統長期功能不彰，無力發掘問題，對於風紀案件之預防及查處敷衍應付，內控防弊功能盡失。

另外，監委表示，警政署也未能督促所屬落實執行各項端正警察風紀的規定，又未能掌握新竹地區風紀之實際狀況，也有重大違失。

兩位監委還說，新竹市政府辦理聯合稽查未訂定相關作業規範，且政風單位也無任何發掘或防杜廉政風險之作為，因而肇致約雇人員孫麗惠洩露稽查訊息的重大風紀情事，確有違失，允應盡速檢討改善。

新竹 警察 監委 監察院

延伸閱讀

結合愛心商家照顧弱勢家庭學童餐食 竹市「呷熊飽」寒假不間斷

警政署公布新人事 68新任科長及各縣市主秘、分局長名單出爐

春節食安 竹市免費發放過氧化氫簡易試劑

竹市金雅人口暴增...議員喊六甲橋超載 市府：將拓寬14米

相關新聞

新建案留意！內政部修正「新版防空避難設備」規定 7月1日正式施行

內政部今部務會報通過「建築技術規則建築設計施工編」第六章防空避難設備部分條文修正草案。內政部常務次長吳堂安表示，參考歐洲...

員警涉收賄千萬包庇賭博電玩 監院糾正警政署、竹市警局

新竹市員警爆收賄千萬包庇賭博電玩集團，監察院今通過監委浦忠成及葉大華所提，糾正警政署及新竹市警察局，另外也指新竹市政府在...

政院修法！攻擊國家基礎設施列恐怖活動、資助也觸法

行政院會今天通過「資恐防制法」修正草案，不但將法案名稱修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統列為恐怖活動，並新增納管資助大規模毀滅性武器擴散，違者可處5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，若出現關閉船隻定位、塗改船名等規避制裁的紅旗行為，可處3年以下有期徒刑、60萬元罰金 這次修法是為因應國際社會對資助大規模毀滅性武器擴散風險的高度重視，以及回應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑所提建議。 根據草案，修法明確定義「恐怖活動」及「大規模毀滅性武器擴散」，攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統，亦屬恐怖活動，製造、販賣、轉運核子、化學或生物武器等屬資武擴行為；同時明定提供財物、財產上利益或金融服務，均屬資助行為。

結合山區搜救力量推動「原民特搜隊」 內政部規畫12縣市5月前成軍

為因應極端氣候與複合型災害頻繁發生，內政部將函發「輔導原民特搜隊建置推動指導計畫」，規畫今年5月防汛期前完成12個原鄉縣...

互動測驗／Z世代都這樣想？測測看你在職場裡是哪種動物

自由、自主、彈性，是Z世代定義的職場新關鍵字。透過這份測驗，你將探索自己的工作價值觀與特質，發現自己是哪種職場動物，找到專屬的生存模式。

Z世代職場真心話：在無限選擇中 我們如何走出自己的路

對Z世代而言，工作已不只是找一份穩定的職位，而是一連串必須自己承擔風險的抉擇：要不要斜槓、該不該創業、是否走進公司體制、又該如何為自己保留彈性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。