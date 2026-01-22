結合山區搜救力量推動「原民特搜隊」 內政部規畫12縣市5月前成軍

為因應極端氣候與複合型災害頻繁發生，內政部將函發「輔導原民特搜隊建置推動指導計畫」，規畫今年5月防汛期前完成12個原鄉縣市原民特搜隊的成立，結合原住民族部落地形熟悉優勢與專業救災訓練，建構具即時應變能力的搜救力量。

內政部今部務會報安排消防署報告「原民特搜隊籌設進度」，12個縣市包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣，人員部分將優先招募具消防、防災士、國軍特戰或醫療背景的義消，其隊員需通過基礎訓練及專業訓練後，依專業醫師針對高山救援能力的體檢評估合格方可執行山域搜救任務。

內政部表示，原住民族部落多位山區或偏遠地區，災害發生時常因道路中斷、通訊受阻而形成孤立狀態，因此推動成立原民特搜隊，主要在於補強災害初期外部救援尚未進入前的關鍵空窗期，提升部落第一時間的應變、自救與互助能力。

該計畫採「中央輔導、地方推動」模式，由消防署統籌政策規畫與訓練制度，並結合原住民族委員會及地方政府，共同協助部落進行人員招募、訓練與組織建置。原民特搜隊將以部落為基礎編組，依各地災害特性發展山域搜救、水域救援、醫療支援、通訊與後勤等功能分組，兼顧專業與實務需求。

內政部說明，原民特搜隊在人員培訓方面，將規畫完整基礎與進階訓練課程，內容涵蓋災害防救體系、山域搜救、無線電通訊、地圖判讀及基礎救護等專業技能，並建立體適能檢查與認證制度，確保執行任務人員的安全與專業度。同時訓練課程將融入原住民族傳統山林行走、天候觀察與地理判讀等，促進文化知識與現代救災技術的結合。

內政部表示，消防署將規畫邀請日本或美國專家授課，將於5、6月汛期前舉行授旗與宣布成軍，也結合山域出勤給予適當補助；透過制度化培訓與跨機關協力，將逐步於原鄉縣市完成隊伍建置，深化部落防災意識，提升原住民族地區防救災韌性。