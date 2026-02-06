重劃完成日期線上可查，台中以「智慧地政」勾勒城市進化藍圖

近年走進台中，很難不被這座城市快速變化的節奏所吸引。七期國家歌劇院譜寫國際級城市美學，新市政特區展現現代都會風貌；水湳經貿園區結合綠意、科技與低碳理念，成為亞洲少見的示範場域；十三期緊扣高鐵臺中站交通優勢，十四期坐擁洲際棒球場與台中巨蛋的重大建設題材，城市版圖不斷向外延伸、向上升級。再加上十五期大里杙及自辦市地重劃區陸續推進，台中正以驚人的速度，重塑人們對城市生活的想像。

台中重劃區遍地開花，城市風貌正快速翻轉（圖／翻攝自「看見台中」ＹＴ節目）。 圖／臺中市政府地政局 提供

市地重劃：城市更新的隱形推力

這些嶄新街區與地標，並非一夕之間自然生成，而是源自長期縝密的都市計畫。其中，「區段徵收」與「市地重劃」正是推動城市發展的隱形引擎。透過制度化的土地整合，將原本畸零、破碎、低度利用的土地重新整理，開闢道路、公園、學校等公共設施，讓城市得以有序成長，為居民打造安居樂業的生活環境。

所謂「市地重劃」，是依據都市計畫內容，將一定重劃區域內零碎不整的土地，依原有位次進行交換、分合，重整為形狀方整、機能完善的土地，再重新分配給原土地所有權人。而「重劃完成日期」，則是地籍測量、土地登記、工程驗收、實地指界及土地交接等程序全數完成的關鍵時間點，象徵一個重劃區正式走向成熟，也牽動地主後續的權益與規劃。

台中市地政局打造「158 PLUS空間資訊網」，服務人次已累計超過兩千萬人（圖／翻攝自158 PLUS空間資訊網）。 圖／臺中市政府地政局 提供

從地主關切出發，數位服務讓權益更清楚

對土地所有權人而言，重劃過程中最關心的，莫過於土地如何分配、何時能領到新的土地所有權狀，以及相關權益何時正式生效。為回應這樣的需求，台中市政府地政局率全台之先，推出「158 PLUS空間資訊網」，將重劃土地分配結果與相關資訊公開透明，落實「陽光地政」的核心精神。

由於重劃完成日期關係到地價稅可享有減半徵收兩年的優惠，也影響容積獎勵起算時間，以及地主自行維護管理土地的責任時點，地政局進一步擴大服務內容，在「158 PLUS空間資訊網」中建置公辦重劃3區、自辦重劃19區的重劃完成日期查詢功能，讓民眾與各機關同仁都能透過線上平台，快速取得所需資訊。

過去，土地所有權人若要查詢重劃完成日期，往往需提出書面申請、往返機關，不僅耗時，也增加行政負擔。而台中市新推出的線上查詢服務，讓查詢變得「即查即得」，大幅節省民眾時間，也提升跨機關作業的效率，真正實踐簡政便民。

地主只要上網，即可查詢重劃完成日期，十分便民。 圖／臺中市政府地政局 提供

智慧地政，拉近政府與市民的距離

「重劃完成線上查，快速查詢真EASY！」透過公開、即時的資訊揭露，不僅讓地主更清楚掌握自身權益，也協助其他機關在辦理業務時快速取得正確資料，減少公文往返與人力消耗，縮短整體行政流程。更重要的是，這樣的創新服務有助於拉近市民與政府之間的距離，提升民眾對公共建設與都市開發的理解與信任，也讓城市發展更具共識與韌性。

放眼全台，市地重劃已成為都市更新的重要趨勢。台中市地政局以「智慧地政」為核心，打造「158 PLUS空間資訊網」，展現數位工具回應民眾需求、提升治理效能的具體成果，讓大眾看見：在城市快速成長的同時，唯有善用數位治理，才能兼顧效率、透明與公共信任。