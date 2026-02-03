台中市地重劃透明化 地主權益更安心

文／ 臺中市政府地政局 提供

台中近年開發量能龐大，透過地政資訊公開透明，有效守護地主權益。 （圖／台中市政府地政局 提供）
當驅車行經台中台74號快速道路，水湳經貿園區的天際線，以及第14期市地重劃區拔地而起的高樓建築。台中近年正以驚人的速度翻新，然而，支撐城市轉動的齒輪並非僅是鋼筋水泥，而是更為深層且隱形的地政治理制度轉型。

長期以來，「市地重劃」與「區段徵收」雖是城市升級的必經之路，卻也常被貼上資訊黑箱、利益糾葛的標籤。當土地資產成為社會最敏感的利益核心，台中市政府地政局正試圖翻轉這套傳統邏輯：將地政從單純的行政作業，轉型為一場關於「社會信任」的基礎建設。

台中市政府推動「重劃資訊E點靈,權益保障大躍進」計畫,落實市地重劃資訊透明公開。 （圖／台中市政府地政局 提供）
資訊好讀易懂 誤解自然減少
城市開發與規劃的困境，多半源於法規的艱深與實務作業的專業性，台中市作為台灣近十年來開發量能最龐大的城市，其地政政策的演變，正反映了從「管理導向」轉向「治理導向」的趨勢，即政府不再只是規則的執行者，更是資訊的提供者。

以一名在地生活數十年的地主吳先生為例，他在面對市地重劃開發時，最在意未必是宏大都市發展願景，而是具體的權益保障。過去，像他這樣的民眾需要耗費大量精力蒐集資料及解讀法條，台中市政府地政局推動的「市地重劃資訊公開透明」措施，正是為了解決這種資訊不對等，讓民眾能站在平等的基礎上與城市共同成長。

資訊透明加速城市開發效率

台中市政府近年積極推動地政資訊數位化，透過生活化影像說明複雜的地政法條與權益。 （圖／台中市政府地政局 提供）
台中市政府地政局早在106年起推動「重劃資訊e點靈，權益保障大躍進」計畫，隨後於107年推出「重劃QA一把抓，權益保障毋免驚」精進計畫，系統性梳理了114項民眾最關心的權益問題，其背後的策略意義在於，將政府定位從單純的行政審核者，轉化為資訊平權的協助者，配合E化轉型，讓市民能更快速掌握市地重劃或區段徵收的權益要點。

更具突破性的是，地政局將生硬的法令轉化為動畫影像，推出《遇到自辦市地重劃怎麼辦？》系列影片。透過貼近生活的對話方式，將抽象的法律實務拆解成可感知的生活場景。民眾最常提出的疑問與權益問題，例如：「我的地會配在哪？」或是「補償費如何計算？」都可以在此獲得解答。

透明治理勾勒美好未來
台中的城市治理正朝向「智慧城市」邁進。透過區段徵收與市地重劃，政府不僅是在重新分配土地，更是在加值實現市民對未來生活的期待。

隨著捷運藍線等後續重大建設的規劃，這種「透明治理」模式將進一步發揮作用。在資訊超載的時代，真正的公開透明不只是「將資料放上網路」，而是確保每一位利害關係人都能無礙地理解自身的權益與風險。透過資訊的開放與易讀化，地政局正逐步打造一個政府與民眾互信互利的雙贏局面，讓台中在不斷翻新的天際線下，勾勒出更具溫度與信任的城市願景。

