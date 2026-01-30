宜居城市新考題：看不見的地下工程，決定看得見的生活品質

近年來，台灣各大城市持續加快建設腳步，捷運路網延伸、道路拓寬與公共設施更新接連推進，硬體建設的速度與規模令人印象深刻。然而，城市面貌翻新的同時，民眾的實際居住感受卻未必同步提升。道路反覆開挖、補丁林立，施工噪音與交通壅塞頻繁出現，成為不少市民對城市治理的日常抱怨。這些現象也反映城市治理的深層課題：當建設缺乏整合與完善的制度設計，短期內帶來的不便，反而可能削弱城市的宜居性。

放眼全球城市競逐，「宜居」早已不僅是硬體規模或建設數量的比拚，而是一種治理能力的體現。如何讓公共建設、制度設計與市民生活形成良性循環？考驗著政府是否在城市發展規劃中，為市民多想一步、提前布局。台中市近年在新興開發區推動的「共同管道」工程，正是以現有制度回應這項挑戰，透過整合地下管線，減少重複開挖，讓公共建設與生活品質相互支撐，從看不見的地下工程著手，重塑宜居城市的信任與共榮。

台中市於新興開發區推動「共同管道」工程，打造真正樂活宜居的城市（圖／翻攝自台中市政府地政局ＦＢ）。 圖／臺中市政府地政局 提供

從道路反覆開挖，看見制度缺口

過去的城市道路工程，多半採取「各單位各自施工」的模式。電力、電信、自來水等管線分屬不同機關與事業單位，施工時程難以整合，結果往往是「今天鋪路、明天挖路」，道路品質自然難以維持。

而台中市於新開發區導入「共同管道」的概念，透過事前整合規劃，將公共管線盡可能集中設置於同一地下結構體內，未來，已納入共同管道的管線維修作業僅需於管道內部進行，無需再破壞路面。這樣一次施工到位，除了能減少道路反覆開挖，提升路面平整度，還能同步改善交通安和行人舒適度．長遠來看，能夠更有效率的維護公共設施，減少重複施工浪費，降低長期成本。

當然，基於安全與技術考量，並非所有設施都適合納入，如高壓瓦斯、大型排水設施需另行設置，但「能整合的先整合」，這份治理思維的轉變，就是城市進步的開端。

共同管道例行性巡檢（圖／翻攝自台中市政府官網）。 圖／臺中市政府地政局 提供

共同管道：看不見的基礎工程

臺中市政府地政局工程管理科表示，共同管道的挑戰不僅在技術，更在於制度，必須建立透明的資訊管道與跨部門協調機制，在整體開發階段即一併考量、納入規劃，才能讓道路在「完工」之餘，地下設施也真正「完成」。

共同管道藏在地下，市民平時不會特別注意，卻在日常生活中持續發揮作用。道路更平整，行車更安全，施工干擾減少、環境更整潔，這種「看不見卻能感受得到」的建設，讓生活裡少一點不便、多一點安心，才能真正提升宜居感。

制度健全，資訊公開，奠定信任基礎

另一個值得關注的焦點在於，公共工程若缺乏充分的資訊透明，往往容易被外界誤解為「看不見的浪費」。共同管道並非用來展示短期成果的亮點工程，其真正價值體現在長期維護成本的降低，以及城市生活品質的穩定與可預期。因此，台中市政府在推動工程之際，也同步打造健全的制度設計，以及公開透明的資訊揭露，讓市民清楚理解建設背後所承載的公共利益，才能感受到政府施政的誠意與專業，進而累積對城市治理的信任。

當城市建設的節奏穩定可預期，居民的生活品質也能被實際感受，城市自然更具吸引力，不僅留住長期居住的人口，也能吸引投資進駐，為區域發展與地價提供堅實支撐，推動城市朝向永續發展與共好共榮邁進。

台中市共同管道教育訓練（圖／翻攝自台中市政府官網）。 圖／臺中市政府地政局 提供

回顧許多被視為宜居典範的國際城市，往往正是在這些「看不見」的基礎工程上投注最多心力。城市建設不只是硬體的堆疊，而是一套與市民日常緊密連結的制度設計。透過縝密的規劃與治理，公共工程得以悄然融入市民的生活脈絡，成為推動城市進步的動力來源，讓市民能在日常生活中感受到安心與幸福，也讓人願意留下來，與城市一同走向更具韌性與競爭力的未來。