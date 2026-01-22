接見馬歇爾基金會訪團 副總統盼攜手因應全球挑戰

副總統蕭美琴今天接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團表示，面對全球地緣政治情勢動盪，台灣與其他民主國家都面臨許多挑戰，期盼透過此次交流與經驗分享，深化彼此合作，共同因應全球挑戰。

總統府今天發布新聞稿表示，蕭副總統上午接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團致詞表示，「德國馬歇爾基金會」是提供跨大西洋與太平洋地區交流的重要平台，台灣一直非常珍惜與GMF的夥伴關係。

副總統說明，當前全球地緣政治情勢動盪，台灣與其他民主國家都面臨許多挑戰，包括俄羅斯入侵烏克蘭、COVID-19疫情衝擊，以及中國在國際上日益強硬的作為，尤其是針對台灣與印太地區國家。

副總統提到，所幸台灣政府近期與美國達成貿易協議，解決了影響台灣安全與經濟繁榮的不確定因素之一。而在全體人民的努力及社會的創新精神下，台灣持續維持亮眼的經濟成長，不僅股市創下歷史新高，去年經濟成長率更高達7.37%。

副總統表示，在台灣有許多國內外挑戰需要面對與解決的此刻，訪團來台交流非常重要，期盼此行能為未來雙方的持續交流奠定良好基礎，並互相學習與分享經驗，以因應當前的諸多挑戰。