不為某一個階段而設計，「遠雄星呈」把通用設計當成住宅的預設值

在房地產市場快速輪替、話題不斷翻新的時代，「好房子」的定義，正在悄悄改變。住宅是否能「住一輩子」，正逐漸成為購屋族關注的新關鍵。人們不再只問坪數有多大、外觀有多亮眼，而是開始思考：這個家，能陪我多久？能不能隨著人生的變化，持續好住、不添麻煩？在這樣的背景下，「通用設計」逐漸從專業名詞，走進真正的居住核心。

住宅是否能隨著人生各階段的變化，持續好住、不添麻煩？逐漸成為購屋族的核心思考。 圖／遠雄星呈 提供

通用設計：為0到99歲預留的生活彈性

所謂通用設計，並非為了某一個特定族群而生，而是以0到99歲的生活需求為前提，打造全齡共享、彈性使用的居住環境。從兩人世界的自在動線，到推嬰兒車的日常，到未來需要更安全尺度……，通用設計讓空間始終保持從容，可以自然地承接生活的每一個階段，無須隨著年齡、家庭結構或身體狀態的改變而被迫調整、頻繁改造。住得久、用得順、維護容易，這些看似低調的特質，正是通用設計為住宅所創造的長期價值。

通用設計的珍貴，恰恰不在於它「多做了什麼」，而在於多數住宅，從未被如此完整地思考過。在仍以銷售速度、外型話題與短期市場反應為導向的開發邏輯中，願意投入心力在那些不顯眼、卻會被長期反覆使用的細節，本身就是一種成本極高的選擇。這樣的設計，並不追求第一眼的驚艷，而是把資源投注在時間軸上，讓住宅的價值隨著使用年限而被放大。

被完整思考過的住宅，日常感受得到的「隱形高級感」

真正成熟的通用設計，往往帶著一種「隱形的高級感」。它不張揚、不喧嘩，卻在日常中反覆被感受到：動線自然流暢、尺度恰到好處，空間不需要刻意適應，每個細節都考慮周到。這是一種把未來的麻煩提前消化掉的設計哲學，讓居住者不必為空間妥協，而是讓空間默默配合生活。

也正因如此，通用設計格外難得。它無法仰賴單一設備或口號完成，而是考驗整體規劃的深度與一致性，從動線配置、空間尺度到細節收邊，都需要長時間、系統性的整合思考。這同時也考驗建商品牌，是否真的願意為居住者的長期生活負責。

「遠雄星呈」把通用設計當作預設值，展現一種少見難得、經得起時間考驗的居住價值。 圖／遠雄星呈 提供

「遠雄星呈」把通用設計視為預設值

以台中港特區國際灣區渡假宅「遠雄星呈」為例，便展現了通用設計少見的完整實踐。在這19-45坪的空間中，通用設計不是加分題，而是整體規劃的預設值。

它從一開始就理解：居住者不只有單一樣貌，每個人都會在時間中改變，必須提前預想好，才不需要被反覆改造、妥協忍耐；能夠真正被珍惜的住宅，是始終貼合生活節奏的家。

為時間而設計，才是真正的奢侈

設計的價值，終將被時間檢驗。有些選擇會隨流行退場，有些卻會在歲月中愈發顯得從容。當一個家能渡過時間的長河，安靜地陪伴不同人生階段，那份穩定耐久的質感，本身就是一種奢侈。

「遠雄星呈」把通用設計視為隱形細節，重視居住者長久住起來的感受，在多數建案仍以短期市場回應為主的環境下，展現一種少見、難得、卻被低估的居住價值。它讓歸家的每一步，都走得更輕鬆，也走進更深層的寧靜與格調。在台中港生活圈，「遠雄星呈」打造的，不只是現在令人羨慕的家，更是未來仍值得期待的生活風景。

