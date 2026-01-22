快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

好康來了！文化幣、運動幣擴大發放 合計逾263萬人受惠

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
圖為大巨蛋運動賽事示意圖。記者季相儒／攝影
圖為大巨蛋運動賽事示意圖。記者季相儒／攝影

行政院會今天討論文化幣、運動幣執行成效。運動部今年將青春動滋券轉型運動幣，發放對象由青年族群擴大至16歲以上全民，預計透過抽籤發放60萬份500元運動幣，且開放購買運動裝備，1月26日至2月8日開放抽籤；文化幣也擴大將13歲至22歲民眾納入每人1200點的發放範圍；兩者合計逾263萬人受惠。

行政院長卓榮泰指出，文化幣在2023年開辦，發放對象為18歲至22歲青年，2024年開始，擴大發放予16歲至22歲青年，並於2024年再向下延伸，新增加13歲至15歲每人600點，今年全面擴大從原先的13歲至15歲每人600點，擴大為13歲至22歲每人1200點，總計發放203.6萬人。

他說，文化幣從今年1月1號開始發放到第19天，已有逾4成符合資格的人領取，約有81.4萬人，推動成效良好。

青年動滋券則轉型運動幣，發放對象從原先16歲到22歲的青年，擴大為年滿16歲以上國民，自1月26日起至2月8日止登記抽籤，可抽籤領取共60萬份等同500元的運動幣，用於「做運動、看比賽、添裝備」等運動消費。其中添裝備每人最高可抵用200元。

由於青春動滋券過去3年領券率偏低，運動幣能否改善此問題且擴及全民，運動部長李洋今天在行政院會後記者會指出，運動幣提升至全齡使用，今年也增「添裝備」的使用範圍，也能讓民眾在觀看比賽感受運動魅力。他透露，台北市目前已提出與運動幣合作的可能性，運動部也預期與其他部會如文化部等有聯合加碼政策宣導。

至於客委會去年推出的1000元客家幣，發放對象包含通過2025年客語認證者、客語家庭及18歲到49歲本國國民中籤者。目前客家幣已發放28萬1922人，使用期限自去年8月1日至今年6月底止。根據統計，累計消費金額將近1億元，其中逾7成屬跨居住地消費。

客委會主委古秀妃也在行政院會後記者會指出，客家幣領用率達40%，到今年6月底都還能使用，新一階段正研議店家使用範圍還有年齡放寬等措施，但因涉及預算尚待研議。

編輯推薦

文化幣 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

施俊吉憂對美投資GDP先扣15兆 政院：獲利回流可挹注國內投資

文化幣運動幣擴大發放對象 逾263萬人受惠

新興預算三讀後會執行？ 政院閃避媒體提問

動滋、客家幣領取率低 官員急刺激買氣

相關新聞

互動測驗／Z世代都這樣想？測測看你在職場裡是哪種動物

自由、自主、彈性，是Z世代定義的職場新關鍵字。透過這份測驗，你將探索自己的工作價值觀與特質，發現自己是哪種職場動物，找到專屬的生存模式。

Z世代職場真心話：在無限選擇中 我們如何走出自己的路

對Z世代而言，工作已不只是找一份穩定的職位，而是一連串必須自己承擔風險的抉擇：要不要斜槓、該不該創業、是否走進公司體制、又該如何為自己保留彈性。

從自主、彈性到工作意義 拆解Z世代改寫職場的5大關鍵

要與Z世代員工好好共事，就必須先了解他們的思維與價值觀。他們重視什麼？又為什麼不再願意為公司「賣命」？

好康來了！文化幣、運動幣擴大發放 合計逾263萬人受惠

行政院會今天討論文化幣、運動幣執行成效。運動部今年將青春動滋券轉型運動幣，發放對象由青年族群擴大至16歲以上全民，預計透...

解密Z世代／5成有副業、不做無感工作 他們如何重新定義工作價值

隨著Z世代（1997–2007年出生）逐漸成為主力勞動人口，職場生態正迎來新的世代挑戰與轉變。Z世代踏入職場後，常被貼上「太自我」、「玻璃心」、「不肯吃苦」等標籤，但這些刻板印象，真的能全面描繪他們的真實面貌嗎？當穩定高薪不再是唯一目標，超過半數的Z世代選擇擁抱副業或彈性工作，尋求多元收入與生活自主。他們如何在高度不確定的環境中，重新定義工作、生活與自我價值的關係，又試圖為未來職場帶來哪些改變？

Z世代都這樣想？測測看你在職場裡是哪種動物

自由、自主、彈性，是Z世代定義的職場新關鍵字。透過這份測驗，你將探索自己的工作價值觀與特質，發現自己是哪種職場動物，找到專屬的生存模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。