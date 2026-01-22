好康來了！文化幣、運動幣擴大發放 合計逾263萬人受惠

行政院會今天討論文化幣、運動幣執行成效。運動部今年將青春動滋券轉型運動幣，發放對象由青年族群擴大至16歲以上全民，預計透過抽籤發放60萬份500元運動幣，且開放購買運動裝備，1月26日至2月8日開放抽籤；文化幣也擴大將13歲至22歲民眾納入每人1200點的發放範圍；兩者合計逾263萬人受惠。

行政院長卓榮泰指出，文化幣在2023年開辦，發放對象為18歲至22歲青年，2024年開始，擴大發放予16歲至22歲青年，並於2024年再向下延伸，新增加13歲至15歲每人600點，今年全面擴大從原先的13歲至15歲每人600點，擴大為13歲至22歲每人1200點，總計發放203.6萬人。

他說，文化幣從今年1月1號開始發放到第19天，已有逾4成符合資格的人領取，約有81.4萬人，推動成效良好。

青年動滋券則轉型運動幣，發放對象從原先16歲到22歲的青年，擴大為年滿16歲以上國民，自1月26日起至2月8日止登記抽籤，可抽籤領取共60萬份等同500元的運動幣，用於「做運動、看比賽、添裝備」等運動消費。其中添裝備每人最高可抵用200元。

由於青春動滋券過去3年領券率偏低，運動幣能否改善此問題且擴及全民，運動部長李洋今天在行政院會後記者會指出，運動幣提升至全齡使用，今年也增「添裝備」的使用範圍，也能讓民眾在觀看比賽感受運動魅力。他透露，台北市目前已提出與運動幣合作的可能性，運動部也預期與其他部會如文化部等有聯合加碼政策宣導。

至於客委會去年推出的1000元客家幣，發放對象包含通過2025年客語認證者、客語家庭及18歲到49歲本國國民中籤者。目前客家幣已發放28萬1922人，使用期限自去年8月1日至今年6月底止。根據統計，累計消費金額將近1億元，其中逾7成屬跨居住地消費。

客委會主委古秀妃也在行政院會後記者會指出，客家幣領用率達40%，到今年6月底都還能使用，新一階段正研議店家使用範圍還有年齡放寬等措施，但因涉及預算尚待研議。