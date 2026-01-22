快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

聽新聞
0:00 / 0:00

轟煤電27%政策跳票 民團：虧欠給民進黨3次執政機會

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降為27%。圖／取自蔡英文Tsai Ing-wen臉書
前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降為27%。圖／取自蔡英文Tsai Ing-wen臉書

前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降為27%。環保團體今召開記者會指出，痛批該承諾徹底跳票，要求賴政府在今年年「馬上」落實燃煤27%的政策承諾。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，根據2017年經濟部正式發布的全國電力資源供需報告明定期程，2025年初和11月底，煤電占比30%與29%雙雙未達標，全國電力部門用煤量累計超額1679萬噸，執政者10年前承諾的政策，在今天要求兌現完全合情合理，如果不兌現政策，實在虧欠台灣人民給民進黨連續3次中央執政的機會。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，2016年政府高喊能源轉型，承諾10年內大幅減煤，但如今中火仍是全國最大的燃煤電廠，南部火力機組一再延役，燃煤用量不降反升，這不是轉型改革，而是拖延與跳票，中南部長期支持民進黨，卻也長期成為燃煤汙染最大的承受者，這樣的能源政策公平嗎？能源轉型從來就不是選擇題，而是責任。

監督施政聯盟執行長許心欣強調，在全台燃氣發電持續擴張下，中火2020年減煤4成後，用煤量就一直停滯於1200萬噸左右長達5年，直至2025年才降至1100萬噸，恐是燃煤能源占比目標未能達成的重要因素。希望中火今年做到燃煤減半，期望用煤量能降至900萬噸，再次降低燃煤空汙對中南部居民的健康危害。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明說，2015年蔡英文定錨了「532」能源配比，即燃氣50%、燃煤30%、綠能20%，南台灣民眾期待能終結長期以來南電北送、南部發電、全台享用的區域不公。然而10年期限已到，看到的卻是承諾跳票的危機，燃煤占比若無法如期下降，這不只是冷冰冰的數據延宕，更是對台南及南部鄉親健康呼吸權的極大輕視。

本場記者會也上演馬年賀歲的行動劇，與會民眾帶著賴總統、行政院長卓榮泰，以及立法院長韓國瑜的面具，以馬年賀新春的對聯，要求體恤民間疾苦，在今年落實燃煤發電占比27%的政策承諾。

民間團體今召開記者會，以行動劇痛批2025年燃煤27%的政策承諾跳票，罔顧人民呼吸權。記者李柏澔／攝影
民間團體今召開記者會，以行動劇痛批2025年燃煤27%的政策承諾跳票，罔顧人民呼吸權。記者李柏澔／攝影

能源政策 蔡英文

延伸閱讀

黃國昌：民眾黨版軍購特別條例周末定稿 民進黨恐哭鬧沒1.25兆

淡水稅捐處邀大師揮毫 捐雲端發票送春聯迎馬年

挺憲派要求切割郭信良 陳亭妃：那恐怕也要和民進黨裡很多人切割

賴清德引憲判拒來立法院 王鴻薇轟：自己當起大法官

相關新聞

歷史上的今天／1963年千名反共義士遊行 台北街頭擠爆

1963年1月23日，歷年來台的反共義士及義胞1千多人，在台北舉行支援鐵幕內人民爭取自由大遊行，趙福、陳乃超及才剛抵達祖國的張穆儀等義士，均參加遊行行列，並接受台北千萬市民的熱烈歡迎。

不為某一個階段而設計，「遠雄星呈」把通用設計當成住宅的預設值

在房地產市場快速輪替、話題不斷翻新的時代，「好房子」的定義，正在悄悄改變。住宅是否能「住一輩子」，正逐漸成為購屋族關注的新關鍵。人們不再只問坪數有多大、外觀有多亮眼，而是開始思考：這個家，能陪我多久？

環團批政府減煤跳票 台電：煤電空汙排放量十年大減逾7成

環團22日召開記者會，開轟民進黨政府減煤政見跳票，原本114年燃煤發電應降至30％，但統計至114年11月，燃煤電力占比...

員警涉收賄千萬包庇賭博電玩 監院糾正警政署、竹市警局

新竹市員警爆收賄千萬包庇賭博電玩集團，監察院今通過監委浦忠成及葉大華所提，糾正警政署及新竹市警察局，另外也指新竹市政府在...

新建案留意！內政部修正「新版防空避難設備」規定 7月1日正式施行

內政部今部務會報通過「建築技術規則建築設計施工編」第六章防空避難設備部分條文修正草案。內政部常務次長吳堂安表示，參考歐洲...

政院修法！攻擊國家基礎設施列恐怖活動、資助也觸法

行政院會今天通過「資恐防制法」修正草案，不但將法案名稱修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統列為恐怖活動，並新增納管資助大規模毀滅性武器擴散，違者可處5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，若出現關閉船隻定位、塗改船名等規避制裁的紅旗行為，可處3年以下有期徒刑、60萬元罰金 這次修法是為因應國際社會對資助大規模毀滅性武器擴散風險的高度重視，以及回應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑所提建議。 根據草案，修法明確定義「恐怖活動」及「大規模毀滅性武器擴散」，攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統，亦屬恐怖活動，製造、販賣、轉運核子、化學或生物武器等屬資武擴行為；同時明定提供財物、財產上利益或金融服務，均屬資助行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。