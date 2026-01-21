聽新聞
高鐵南延紙上談兵 在地議員批對屏東人不公

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東報導

高鐵南延屏東案進入第二階段環境影響評估，屏東縣議員怒批，高鐵新左營站到台北站距離三四八點五公里，七年就蓋好了，新左營到屏東六塊厝站距離僅約廿公里，地方爭取逾十四年仍在紙上談兵，對屏東人非常不公平。

高鐵延伸屏東與台鐵路線高度重疊，有環評委員質疑高鐵南延必要性。屏東縣長周春米說，高鐵跟台鐵任務與功能不同，「希望能高速直達」是高鐵延伸屏東最大意義，縣府也規畫三○○公頃高鐵特定區，相關建設都在推動中，此案可讓屏東翻轉與進步，期待趕快完成二階環評。

縣議員許展維表示，屏東爭取交通平權多年，高鐵南延屏東路線一改再改，讓屏東產業無法順利發展，人口持續外移，至今仍在紙上談兵，非常不公平，期待盡快定案，至少屏東端可以先興建，對屏東人來說才有保障。

屏東縣林姓女子每月都要到台北出差，她說，從屏東搭火車到新左營站轉乘高鐵很不方便，搭計程車則要上千元，回程若搭高鐵末班車，從台鐵新左營站轉搭火車回屏東時，深夜月台常只有她一人，若自行開車到高鐵左營站，遇尖峰時刻，光找停車位就不知錯過幾班車，希望高鐵盡快延伸到屏東。

高雄市張姓市民搭火車通勤到屏東工作，他說台鐵班次密集，對短程客很便利，ＴＰＡＳＳ南高屏方案僅九九九元就能無限搭，「高鐵南延對出差到中北部的人可提高便利性，對通勤高屏影響不大」。

