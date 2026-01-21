快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

高鐵延伸屏東爭取逾10年仍紙上談兵 屏議員：勿用天龍國觀點看屏東

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵。記者劉星君／攝影
高鐵。記者劉星君／攝影

高鐵南延屏東路線從原本「左營案」改為「高雄案」，環境部環評大會今確認進入第二階段環評。但因高鐵延伸屏東與台鐵路線高度重疊，讓環評委員質疑其必要性；屏東縣議員怒批，請換位思考，不要用天龍國觀點看屏東。

屏東縣民進黨籍縣議員許展維說，屏東爭取交通平權很久，高鐵南延屏東路線一改再改，對屏東人來說「非常不公平」，也讓屏東產業無法順利發展，人口持續外移，如今屏東高鐵特定區已如火如荼建設中。

許展維無奈說，高鐵在2000年興建，2007年通車，新左營站到台北站距離348.5公里，7年就蓋好，但新左營到屏東六塊厝站距離約20公里，這20公里，屏東縣爭取逾14年，卻還在「紙上談兵」，對屏東人真的太不公平。

許展維說，期待能盡快定案，屏東端至少可以先蓋，屏東端先動，對屏東人來說才有保障。

屏東縣國民黨籍縣議員李世淦說，希望二階環評能盡速通過，屏東人口外移嚴重，倘若能有高鐵縮短屏東到其他縣市通勤時間，屏東的青壯年可望回流，「請中央不要再把我們屏東當成本島中的離島，人口外移嚴重，非屏東縣民之福！」

屏東縣林女幾乎每月都要到台北出差，若趕一大早高鐵班次，搭火車很不方便，叫計程車從屏東到新左營一趟跳表近一千元，若深夜搭最後一班車回到新左營，再轉搭火車回屏東，「深夜空蕩蕩的月台，有時有自己一人」。

林女無奈說，若搭高鐵時遇尖峰時刻，新左營站的停車場根本找不到停車位，「為了找停車位不知道錯過幾班高鐵了！」，至少都要提前一小時從屏東出發。

一名經常到各國交流出席旅展的業者說，每次都會被問屏東有沒有高鐵抵達，只能回答沒高鐵，「高鐵是城市進步象徵」，沒有高鐵在外界眼中總認為這個地方是「鄉下」。

住高雄在屏東工作張先生說，他都是搭大眾運輸通勤，搭捷運到高雄車站，再從高雄車站搭火車到屏東車站，台鐵班次密集，對短程來說很便利，加上政府TPASS南高屏專案，他買每月999方案，以往一個月都要兩千五百元的交通費。

張先生說，高鐵到屏東，讓有商務需求，經常要出差到中北部的便利性提高，跟高屏通勤往返其實沒有太直接關係。

高鐵南延屏東，屏東端預計設在台鐵六塊厝站附近，周邊也已開始高鐵特定區建設。記者劉學聖／攝影
高鐵南延屏東，屏東端預計設在台鐵六塊厝站附近，周邊也已開始高鐵特定區建設。記者劉學聖／攝影

屏東縣 高鐵 環評

延伸閱讀

高鐵延伸屏東進2階環評 與台鐵路線重疊環委質疑開發必要性與經濟效益

屏東熱博2月7日繽紛登場 3隻跳跳馬RODY現身彩稻田

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

高鐵總獎金上看7個月！資深員工揭超狂福利：下班真休息、北高銅板價

相關新聞

高鐵延伸屏東爭取逾10年仍紙上談兵 屏議員：勿用天龍國觀點看屏東

高鐵南延屏東路線從原本「左營案」改為「高雄案」，環境部環評大會今確認進入第二階段環評。但因高鐵延伸屏東與台鐵路線高度重疊...

高鐵延伸屏東進2階環評 與台鐵路線重疊環委質疑開發必要性與經濟效益

高鐵南延屏東路線由原本的「左營案」改為「高雄案」，環境部環評大會今確認計畫進入第二階段環境影響評估。因高鐵延伸屏東與台鐵...

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」邁入第3年，行政院副院長鄭麗君指出，為將計畫成果導入政府施政，行政院已成立「淨零轉型社...

相對論／用AI悼故友 蔡宏賢：復原作品精神 寧睹物思人 雷光夏：專屬我的哀悼

用ＡＩ延續過世親友笑語的案例並不罕見，雷光夏與蔡宏賢面對至親與好友遺留作品，方式則各異。ＡＩ儘管強大，能否療癒人類最深層...

相對論／疑遭深偽 雷光夏：我會毛骨悚然 有AI分身 蔡宏賢：我覺得很棒啊

對談才開始，蔡宏賢就細心叮嚀雷光夏要不要擦汗，雷光夏則自嘲像量子力學「波粒二象性」下的波，一被（鏡頭）凝視就會緊張，變成...

相對論／雷光夏、蔡宏賢 創作者的AI界線

音樂人雷光夏以抱著吉他的「音樂詩人」形象深植人心，其實她早早熱中用電子合成樂器創作。這回相對論，她找來新媒體藝術創作人好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。