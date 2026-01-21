高鐵延伸屏東爭取逾10年仍紙上談兵 屏議員：勿用天龍國觀點看屏東

高鐵南延屏東路線從原本「左營案」改為「高雄案」，環境部環評大會今確認進入第二階段環評。但因高鐵延伸屏東與台鐵路線高度重疊，讓環評委員質疑其必要性；屏東縣議員怒批，請換位思考，不要用天龍國觀點看屏東。

屏東縣民進黨籍縣議員許展維說，屏東爭取交通平權很久，高鐵南延屏東路線一改再改，對屏東人來說「非常不公平」，也讓屏東產業無法順利發展，人口持續外移，如今屏東高鐵特定區已如火如荼建設中。

許展維無奈說，高鐵在2000年興建，2007年通車，新左營站到台北站距離348.5公里，7年就蓋好，但新左營到屏東六塊厝站距離約20公里，這20公里，屏東縣爭取逾14年，卻還在「紙上談兵」，對屏東人真的太不公平。

許展維說，期待能盡快定案，屏東端至少可以先蓋，屏東端先動，對屏東人來說才有保障。

屏東縣國民黨籍縣議員李世淦說，希望二階環評能盡速通過，屏東人口外移嚴重，倘若能有高鐵縮短屏東到其他縣市通勤時間，屏東的青壯年可望回流，「請中央不要再把我們屏東當成本島中的離島，人口外移嚴重，非屏東縣民之福！」

屏東縣林女幾乎每月都要到台北出差，若趕一大早高鐵班次，搭火車很不方便，叫計程車從屏東到新左營一趟跳表近一千元，若深夜搭最後一班車回到新左營，再轉搭火車回屏東，「深夜空蕩蕩的月台，有時有自己一人」。

林女無奈說，若搭高鐵時遇尖峰時刻，新左營站的停車場根本找不到停車位，「為了找停車位不知道錯過幾班高鐵了！」，至少都要提前一小時從屏東出發。

一名經常到各國交流出席旅展的業者說，每次都會被問屏東有沒有高鐵抵達，只能回答沒高鐵，「高鐵是城市進步象徵」，沒有高鐵在外界眼中總認為這個地方是「鄉下」。

住高雄在屏東工作張先生說，他都是搭大眾運輸通勤，搭捷運到高雄車站，再從高雄車站搭火車到屏東車站，台鐵班次密集，對短程來說很便利，加上政府TPASS南高屏專案，他買每月999方案，以往一個月都要兩千五百元的交通費。