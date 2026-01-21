快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

高鐵延伸屏東路線重疊台鐵 環委籲說明路網競合

中央社／ 台北21日電
環境部環評大會今天確認，高鐵延伸屏東計畫進入較嚴格的第二階段環境影響評估。 圖／聯合報系資料照
環境部環評大會今天確認，高鐵延伸屏東計畫進入較嚴格的第二階段環境影響評估。 圖／聯合報系資料照

環境部環評大會今天確認，高鐵延伸屏東計畫進入較嚴格的第二階段環境影響評估。環評委員建議，本案路線與台鐵重疊度高，應加強說明開發必要性、與其他路網間的競合關係。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第44次會議，審查「高鐵延伸屏東計畫（沿台鐵路廊經高雄車站方案）環境影響說明書」。

本案依規定應進行較嚴格的第二階段環境影響評估，依程序今天於環評大會審查。經環評委員提供建議、審查後確認，本案進入二階環評。

環委建議，目前路線與台鐵高度重疊，「仍然不懂路線為何這樣規劃」，且該區域還有「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」計畫；應補充本案與高屏地區已通過環評的交通路網案件競合分析，強化說明開發的必要性及經濟效益。

開發單位交通部鐵道局表示，最初路線是推動後勁溪路廊，然而因行經石化工業區，有工安疑慮，因此後續研議此計畫。

此計畫路線以高鐵左營站月台南端尾軌作為延伸線起點，於台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站，與台鐵遷建六塊厝車站共站，路線總長度約26.2公里；配合延伸需求，設置維修基地一座，面積約17公頃，位於規劃中的高鐵屏東站南側。

鐵道局表示，計畫目標設定為在綜合規劃核定後11年（含施工期8.8年）完工通車。今天確認進入二階環評，後續將依會中建議進行範疇界定。

另外，本次大會也審查「高速鐵路環境影響評估報告環境影響差異分析報告（燕巢總機廠綜合廠房及立體停車場新建工程）」。

開發單位台灣高速鐵路股份有限公司表示，燕巢總機廠內目前已既設發電容量約3800瓩太陽能光電系統；本計畫後續在綜合廠房、變電站、立體停車廠及機車停車棚等新建設施的頂層，預計設置裝置容量合計約417瓩的光電板。

經環委確認，本案通過環評大會審查。

環評 屏東 高鐵

延伸閱讀

「選舉熊」現身？屏東2鄉5天內接連出現大型動物破壞果樹

屏東熱博2月7日繽紛登場 3隻跳跳馬RODY現身彩稻田

高鐵總獎金上看7個月！資深員工揭超狂福利：下班真休息、北高銅板價

「奔FUN185」雙層巴士啟動 遊屏東沿山公路集章拿好禮

相關新聞

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」邁入第3年，行政院副院長鄭麗君指出，為將計畫成果導入政府施政，行政院已成立「淨零轉型社...

相對論／用AI悼故友 蔡宏賢：復原作品精神 寧睹物思人 雷光夏：專屬我的哀悼

用ＡＩ延續過世親友笑語的案例並不罕見，雷光夏與蔡宏賢面對至親與好友遺留作品，方式則各異。ＡＩ儘管強大，能否療癒人類最深層...

相對論／疑遭深偽 雷光夏：我會毛骨悚然 有AI分身 蔡宏賢：我覺得很棒啊

對談才開始，蔡宏賢就細心叮嚀雷光夏要不要擦汗，雷光夏則自嘲像量子力學「波粒二象性」下的波，一被（鏡頭）凝視就會緊張，變成...

相對論／雷光夏、蔡宏賢 創作者的AI界線

音樂人雷光夏以抱著吉他的「音樂詩人」形象深植人心，其實她早早熱中用電子合成樂器創作。這回相對論，她找來新媒體藝術創作人好...

歷史上的今天／1976年嚴家淦總統 頒增額立委當選證書

1976年1月21日，增額立法委員選舉當選人當選證書發給典禮在台北市中山堂舉行，由選舉總事務所主任委員林金生主持。這次投票或遴選產生的增額立法委員共52人，蒞會觀禮的除了時任總統嚴家淦，還包括五院院長。 典禮首先由林金生主委致送增額立法委員當選人當選證書，區域選出的邱永聰，原住民選出的華愛，團體選出的黃世英及僑選謝伯昌等4人代表接受。 嚴總統致詞時表示，此次增額立法委員改選，正值總統蔣公崩逝後，舉國上下銜哀奮勵之際，同時也正是國際局勢動盪、國家處境艱難的時刻，政府審時度勢，為維護憲政法統，貫徹蔣公的遺訓，乃依憲政常軌，定期舉辦選舉，其意義非常重大，亦為我民主制度基礎鞏固的證明。

阿蘇直升機台灣旅客失聯 中岳第一火山口疑有殘骸

．一架觀光直升機今上午於阿蘇山山頂附近失去行蹤，此為阿蘇卡德利動物樂園出發的觀光行程。日本熊本縣阿蘇警察署表示，縣警直升機在阿蘇中岳第一火山口附近發現直升機殘骸，搜查隊正從地面前往該地，確認人員是否平安。阿蘇署表示，當地時間今下午4時10分左右，從空中搜查，在阿蘇山上附近發現疑似失聯的觀光直升機殘骸，目前還不知機上3人，2名台灣籍乘客與駕駛是否平安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。