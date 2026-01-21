鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」邁入第3年，行政院副院長鄭麗君指出，為將計畫成果導入政府施政，行政院已成立「淨零轉型社區驅動統籌平台」，將在明天總統府氣候變遷對策委員會報告，盼結合公民力量創新能量，讓台灣淨零轉型走出獨特的「台灣模式」。

鄭麗君上午出席「公民社會的淨零沙盒實驗－社區到政策的雙螺旋」聯合成果交流會。她說，過去大半年她都忙著對美貿易談判，但仍定期主持行政院永續會的「淨零轉型專案小組」，因為永續發展是人類社會最重要的共同願景。

鄭麗君指出，淨零沙盒計畫是透過公民在地努力結合淨零科技，開展出多元實踐方案，NDC3.0（國家自定貢獻第三版）總體減碳行動計畫也引入「社區驅動」，納為第六大制度創新的一部分；她感謝此計畫帶來政策思維重大啟發，透過「社會創新」改變生活方式，「由下而上」在地實踐帶動翻轉，讓台灣淨零轉型走出獨特的「台灣模式」。

「淨零轉型沙盒實驗計畫」此邁入第3年，鄭麗君指出，至今已支持60餘個計畫、孵化40幾個團體，開展出多元實踐方式，也感謝許多中介組織扮演媒合平台，導入工研院技術，成為由下而上、社區驅動淨零轉型的治理體系，為讓沙盒成果引入政策參考、實踐路徑，行政院已成立「淨零轉型社區驅動統籌平台」，將在明天總統府「氣候變遷對策委員會」進行報告。

她說，統籌平台將由國發會主委葉俊顯、國科會主委吳誠文領銜，經濟部、環境部、農業部、客委會、文化部、原民會、衛福部共同參與，期將在地公民社會創新孵化的淨零方案，落實在政策環節，讓沙盒計畫能更壯大。