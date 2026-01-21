聽新聞
0:00 / 0:00

阿蘇直升機失事／靠手機「撞擊偵測自動報警」 日警方第一時間定位

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。美聯社
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。美聯社

日本熊本阿蘇山發生觀光直升機墜機意外，靠著iPhone的撞擊偵測與報案功能，搜救行動第一時間就立刻鎖定了火山口北側。蘋果在三年前發表iPhone 14時，就已在手機裡面內建這項功能，透過這項功能，許多因車禍或摔倒出意外的民眾，都在第一時間獲得消防單位協助，也在黃金時刻搶救了不少人的性命。

蘋果的這項功能，最初是針對車禍撞擊所設計。很多人在出車禍當下因撞擊力道過大暈厥，無法自救報警，當初iPhone設計這項功能，就是希望iPhone能在第一時間報案，讓救護團隊迅速趕到搶救人命。

而iPhone能進行車禍偵測，主要是靠陀螺儀、高G力加速度計、氣壓計、麥克風等多項元件來進行偵測。一般來說，車禍時因有劇烈碰撞，使得車輛翻轉或者方向改變，此時麥克風會自動啟動捕捉撞擊時的巨響，加上氣壓計能偵測安全氣囊爆開時的壓力變化，以判定車主是否遇到嚴重車禍。

當iPhone偵測到車輛發生嚴重車禍時，會先跳出十秒警示，若無回應，iPhone會再進入卅秒倒數，若使用者還是沒有反應，就會自動撥打當地消防局或警察局報案，即便是無電信訊號地區，也能夠透過衛星發送緊急求救訊號，並傳輸精確定位座標給救難單位。

阿蘇 直升機 車禍

延伸閱讀

瓊瑤曾相當看好「她」！ 王玉玲28歲遭遇空難葬身大海

收到去年6月活動中獎簡訊以為詐騙 桃園水務局：係金ㄟ

iPhone 供應鏈 大摩點將

大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

相關新聞

罷黜馬杜洛後乘勝追擊！傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

華爾街日報21日引述知情人士報導，美國川普政府因成功罷黜委內瑞拉總統馬杜洛而士氣大振，正尋找古巴政府內部人士，協助促成協...

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

日媒報導，日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤；熊本縣警與阿蘇消防21日上午設...

判決出爐！槍殺安倍晉三兇手「無期徒刑」

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。

阿蘇火山直升機失事 熊本台灣同鄉會曝失蹤者家屬已聯繫上趕往中

日本熊本縣阿蘇火山發生觀光直升機墜毀意外，包括駕駛和兩名台灣乘客共3人失蹤，日方持續搜救中。熊本台灣同鄉會副會長賴建豪在...

宗教二世的悲歌？安倍晉三槍案兇手判無期徒刑

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。現年45歲的山上徹也，於2022年7月8日持自製槍械，向在街頭競選宣講的前首相安倍晉三發動攻擊，造成安倍重傷後送醫不治。這起刺殺案震驚全日本與國際社會，當場被壓制逮捕的山上徹也接受調查，被以殺人罪、違反〈銃刀法〉等罪名起訴。而在調查和司法審判過程中，也牽連出山上的家庭受到統一教的影響，母親沉迷教會而家道中落，身為「宗教二世」的家庭環境悲劇，釀成了死亡殺機。

又7國加入和平理事會！川普稱俄同意加入、普亭打臉稱「仍在考慮」

美國總統川普21日稱俄羅斯總統普亭已同意加入「和平理事會」，俄羅斯安全理事會火速否認，稱「仍在考慮中」。同時，知情人士透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。