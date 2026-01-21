相對論／疑遭深偽 雷光夏：我會毛骨悚然 有AI分身 蔡宏賢：我覺得很棒啊

對談才開始，蔡宏賢就細心叮嚀雷光夏要不要擦汗，雷光夏則自嘲像量子力學「波粒二象性」下的波，一被（鏡頭）凝視就會緊張，變成粒子。兩位科技宅談起科技眼睛發亮，雷光夏還曾邀台大物理系教授高涌泉在她〈遠方的鼓聲〉ＭＶ談量子力學，但她對科技仍有警醒。

雷：廣告配音 冒出我的聲線

問：宏賢積極推動建立ＡＩ資料庫，難免遇到授權問題。光夏怎麼看授權？

雷：我曾幫很多廣告配音，也知道線上有跟我聲線類似的配音員。有一次我偶然聽到一則廣告，最後那兩個字絕對是我聲音，但我絕對沒為那產品配音過。由於那聲音太短，我也忘了是什麼產品，但我就覺得很毛骨悚然，畢竟連我自己都分不出來。

有位資深配音員朋友告訴我，曾有錄音室用他的聲音請ＡＩ模擬，客戶通過後再請他去配音，他說這間錄音室很有良心。因為如果是別的錄音室或客戶，可能直接用ＡＩ聲音取代他，而這是我們未來都會遇到的事。有人說可以幫聲音註冊商標，但我覺得執行很困難。

蔡：分身主控權低 只會工作

蔡：光夏講的有個重點是如何證明雷光夏的聲音，妳必須把自己聲音定義好，聲線、高低頻都得有量化列表。如果真的有個ＡＩ版的雷光夏，我們要怎麼看待，會是個新的有趣議題。

雷（不以為然）：如果有copy的蔡宏賢，你感受又如何？

蔡：我覺得很棒啊！我們都在談數位分身概念，不過這個分身在主控權上還是低階，比如說他只會乖乖做創作，不會干涉你的生活。像輝達每人都至少有一個數位分身，可以幫忙處理工作。

雷：萬一大家都相信ＡＩ版

但就算有ＡＩ版雷光夏，它的創作一定沒妳厲害，只能做出類似雷光夏的特質。我們在意的，就是怎樣讓ＡＩ做出接近雷光夏的聲音。

問：萬一大家後來比較相信ＡＩ版雷光夏呢？

蔡：分身不會有想像中厲害

蔡：它其實不會有想像中那麼厲害，如果沒好好調教，只會有工具性，沒那麼多智慧性。

雷（看向蔡）：如果這ＡＩ是我調教的就罷了，但若是別人調教，用來做我的聲音或用你的形象來訂披薩？

蔡：所以現在真正的問題還是說，妳覺得毛骨悚然，是因為是別人在做…

雷：之前孫燕姿的聲音也是一直被ＡＩ複製，後來她的唱片公司提出主張後，那些歌就被下架。我希望不要被注意到，我在邊邊就好。