聽新聞
0:00 / 0:00

相對論／用AI悼故友 蔡宏賢：復原作品精神 寧睹物思人 雷光夏：專屬我的哀悼

聯合報／ 記者何定照／專題報導
雷光夏發現外祖父李漢湖十七歲寫的小詩集。圖／雷光夏提供
雷光夏發現外祖父李漢湖十七歲寫的小詩集。圖／雷光夏提供

用ＡＩ延續過世親友笑語的案例並不罕見，雷光夏與蔡宏賢面對至親與好友遺留作品，方式則各異。ＡＩ儘管強大，能否療癒人類最深層的傷痛，終究隨人不同。

問：兩位是否曾想藉由ＡＩ延續過世親友音容？

蔡：我先從「你好，人類」展中松尾公也的作品談起。松尾的太太十一、十二年前過世，他就讓機器學習太太的樣貌聲音，生成太太煮飯、唱歌的影像，即使她生前完全沒做過這些事。

我一開始當然覺得這作品很好，但也覺得有點毛骨悚然，因為那顯然是位中年男子沒法放開他妻子，所以一直創造不存在的妻子。他要彌補的是內心的洞。

但我後來跟藝術家稍微聊後，比較可以理解。他不是只滿足自己，他是相信太太若在世，也會同意做這些事。我覺得這是ＡＩ正面的部分，透過擬真的資料訓練，最終填補巨大的傷痛。隨著技術進展，他太太在影片中也不斷進化，現在唱得更好、表現也更真實了。

雷：多翻多看親人詩集畫本

雷：每個人哀悼的方式不一樣，有些人是把已經逝世之人化成ＡＩ，我有個朋友則是把離世的爸爸樣貌做成抱枕，讓媽媽可以抱著。

我曾為外祖父李漢湖的故事（白色恐怖時期遭判死刑）寫過兩首歌，最近整理東西時，發現他在一九三○年代用日文寫的一本小詩集，那時他才十七歲，每一頁都很仔細記錄當時的生活、心情與想法。

我們請外甥女翻譯出其中一首詩，寫著寂寞的秋天在高山上，是首很美的詩。我還發現他另本用鉛筆畫的速寫簿，這兩本都好珍貴。

雷光夏父親雷驤的畫本。她認為常翻至親留下的文稿，就是種哀悼過程。圖／雷光夏提供
雷光夏父親雷驤的畫本。她認為常翻至親留下的文稿，就是種哀悼過程。圖／雷光夏提供

我想起我父親也有更多這種本子，他都走到哪畫到哪，我好珍惜這種手繪的手感。如果說我有個哀悼的過程，我覺得我的方式是多翻它、多看它，然後多與我的來處與要去的地方做想像跟連結。如果未來有什麼因此而來的創作很好，若沒有也沒關係，那就是屬於我個人的哀悼過程。

蔡：沉浸式環境的手工影像

蔡：究竟要怎麼悼念故友，其實我還沒釐清。曾跟我一起拿網頁設計大獎的好友張士峰前年突然走了，我們當然很哀傷，就先把他手稿整理出來，用ＡＩ以他的風格生出一點圖像，心中隱隱承諾要復原他的精神和作品。至於那是數位分身或某種創作，我還在梳理。

問：過程中你有得到療癒嗎？

蔡：沒有。但是我最近在歌劇院演出的「MOVING PLUS：The World as Prompt」，在演出前都會先把藝術家影像拿去訓練，讓沉浸式環境同時出現非常手工和ＡＩ生成的影像，我覺得也許可以朝這種形式去思考。

相對論 AI

延伸閱讀

瑞奇馬丁同框《烈愛對決》鮮肉男星　釣出藝術家前夫留言：我會看！

聯大成立80週年 秘書長：全球合作削弱中

用藝術裝點台中 藝術家廖迎晰獲選東海校友楷模

「東海校友楷模」廖迎晰 用藝術裝點台中都市發展

相關新聞

手機「撞擊偵測自動報警」 日警方第一時間定位

日本熊本阿蘇山發生觀光直升機墜機意外，靠著iPhone的撞擊偵測與報案功能，搜救行動第一時間就立刻鎖定了火山口北側。蘋果...

阿蘇火山觀光直升機失事 2台灣人失聯、今繼續搜救

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機廿日上午起飛後不久失聯，警消廿日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，二名台灣觀...

相對論／擁抱AI的同時…

從科技新貴到一般庶民，人人都在談AI、使用AI，吉卜力風、冬季戀歌場景颳旋風，人們都以某種形式進入AI的多重宇宙。音樂詩...

相對論／用AI悼故友 蔡宏賢：復原作品精神 寧睹物思人 雷光夏：專屬我的哀悼

用ＡＩ延續過世親友笑語的案例並不罕見，雷光夏與蔡宏賢面對至親與好友遺留作品，方式則各異。ＡＩ儘管強大，能否療癒人類最深層...

相對論／疑遭深偽 雷光夏：我會毛骨悚然 有AI分身 蔡宏賢：我覺得很棒啊

對談才開始，蔡宏賢就細心叮嚀雷光夏要不要擦汗，雷光夏則自嘲像量子力學「波粒二象性」下的波，一被（鏡頭）凝視就會緊張，變成...

相對論／雷光夏 蔡宏賢 創作者的AI界線

音樂人雷光夏以抱著吉他的「音樂詩人」形象深植人心，其實她早早熱中用電子合成樂器創作。這回相對論，她找來新媒體藝術創作人好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。