航空警察局長林建宏上任 副署長監交盼強化緝毒、嚴管風紀

警政署航空警察局今天在航警局5樓大禮堂舉行局長交接典禮，原航空警察局長趙瑞華陞任高雄市警察局長，職缺由保安警察第二總隊總隊長林建宏接任。交接典禮由警政署副署長廖訓誠主持監交，新任局長林建宏從副局長翁群能手中接下印信，隨即宣誓正式就職。廖訓誠致詞時表示，期望新局長林建宏能重視安檢、緝毒、值勤安全意識、營造友善職場環境，以及恪遵警察風紀等工作重點。

廖訓誠指出，感謝卸任的局長趙瑞華於短短半年任期內執行外賓勤務、邊境緝毒等工作的成績亮眼，尤其去年10月份國內發生疑似非洲豬瘟案例，趙瑞華在機場負責邊境把關也做的非常到位。警政署也借重趙瑞華長才，將他升任為高雄市政府警察局局長，相信以他的工作能力一定可以勝任。

廖訓誠也提到，林健宏畢業於中央警察大學56期，疫情期間積極進修取得台北大學公共行政研究所、台北教育大學資訊科學研究所碩士，還有台灣師範大學教育研究所博士，學經歷相當豐富。他也經過桃園市政府警察局的龍潭跟龜山分局長、警政署資訊室主任，航空警察局副局長、桃園市政府警察局副局長及保安警察第二總隊總隊長等重要職務，尤其擔任保二總隊長期間績效卓著，期盼他持續發揮專長。