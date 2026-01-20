監測「海洋黑潮」防威脅水下生態系統

海洋黑化有新的監測工具！國際海洋科學家團隊建立一個「海洋黑潮」的研究框架，其能精準衡量持續數天至數月的海洋極端黑暗期，並與長期緩慢的海洋黑化進行區分。透過這項監測工具，海洋科學家能更有效掌握海洋面臨的環境壓力，從而制定應對氣候變遷的決策。

海洋黑潮研究框架

《每日科學》報導，在海洋表面之下，沉積物徑流、藻類大量繁殖和有機碎屑都會顯著減少水下光線，有時甚至會將明亮的沿海水域變得近乎黑暗一片。為更好理解海洋黑化的現象，國際海洋科學家團隊建立一個「海洋黑潮」的研究框架，作為現有監測海洋熱浪、海洋酸化和缺氧的補充工具。

海洋黑潮 (Marine Darkwaves) 是指短暫強烈的水下黑暗時期，會對海藻林、海草床以及其他依賴光照生存的海洋生物造成嚴重破壞。其中，包括水體透明度逐漸下降，以及限制能夠穿透水體的光線量，這些都可能導致海藻林減少、浮游植物延遲爆發、珊瑚礁壓力和海草床萎縮。

加州大學聖巴巴拉分校海洋生物學家米勒表示，科學家已知道光照強度對藻類、海草和珊瑚等光合生物至關重要，而這項研究為比較海洋暗波建立了一個重要框架。

海洋黑化新啟示

《ScienceAlert》報導，「海洋黑潮」是一個緩慢而穩定的變化，這種現象通常由風暴、野火或藻類增生引發，會導致水下世界陷入長達數週甚至數月的黑暗。然而，海洋暗波與緩慢的長期變暗一樣具有破壞性。

坎特伯雷大學海洋科學家托拉爾指出，光照是海洋生產力及整個食物鏈頂端生產力的根本驅動力，而海洋黑潮能夠確定這些事件的時間和地點，為海洋黑化的關鍵現象帶來新啟示。

