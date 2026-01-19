快訊

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

華研槓上Ella「未取得S.H.E錄音授權」 揭五月天只花1.5萬內幕

漁業署祭台灣鯛獎勵凍儲 盼3個月回歸市場秩序

中央社／ 台北19日電

有漁民反映養殖吳郭魚（台灣鯛）池邊價格跌破成本。農業部漁業署分析，主要是受去年美國關稅影響，漁業署今天祭出800萬公噸獎勵凍儲措施，盼3個月回歸市場秩序。

漁業署副署長繆自昌今天告訴中央社記者，114年台灣鯛的產量，比111到113年平均多了15%，114年4月美國宣布對等關稅，出口商和加工廠的訂單馬上減少，但養殖業者不可能說停就停，造成供需失序。

繆自昌說，一般銷國內市場的台灣鯛通常是400到600公克，外銷是以魚片為主，會養到1.2公斤，去年受美國提高關稅影響，造成台灣鯛出口減少，池子裡的魚愈養愈大，國內去年高雄市發生的台灣鯛魚排藥檢烏龍，也讓消費信心受影響。

因上週已確定台灣輸美關稅降為15%，繆自昌說，現在開始，出口商與加工廠會願意再下單；不過，之前滯銷的數量需要時間消化，所以政府推出獎勵凍儲，希望3個月可回歸市場秩序。

根據漁業署今天新聞稿，因應美國關稅對我國吳郭魚外銷造成短期的影響，農業部已訂定「因應美國關稅養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則」，規劃凍儲總量800公噸，紓緩養殖業者的產期集中上市壓力，穩定市場價格。

獎勵作業將於嘉義、台南、高雄、雲林及屏東等主要產區地方政府受理及抽查，由漁業團體、具工廠登記的加工廠及農企業參與，凍儲3個月者每公斤補助新台幣5元、凍儲6個月者每公斤補助10元。

漁業署表示，台灣輸美15%關稅定案，與在美國市場的競爭對手國相比，包含中國、越南、印尼，是最低的稅率，可望提高台灣鯛在美國市場的競爭力，再佐以凍儲措施，及結合生產調整、國內行銷、外銷獎勵及貸款利息補貼等多元配套，可協助業者因應國際市場變動。

另因應美國實施「海洋哺乳動物保護法」，出口業者倘需申請核發水產品輸銷美國資格證明書（COA），養殖漁產品來自當年度或前一年度有完成放養量申（查）報可供確認即予核發，漁業署呼籲業者請落實放養量申（查）報並依實際放養動態異動登錄。

漁業署自114年下半年起陸續推動國內實體與線上行銷活動，輔導各級漁會於115年水產年節禮盒中納入台灣鯛產品。在加工與內需輔導方面，也邀集具加工與凍儲量能的漁會及加工業者協助收購魚貨，擴大內需。

漁業署認為，應改善過去長期因高魚價時集中放養及收成影響生產秩序，呼籲養殖漁民及相關業者推動計畫性產銷合作生產，依市場所需調整生產模式及符合通路高質化產品，積極取得國際認驗證，提升產品品質與競爭力，並拓展多元外銷市場，分散出口風險。

農業部統計，目前台灣鯛出口最大市場是美國，占比達78%，外銷到美國的台灣鯛產值，從2024年的4473.6萬美元，降為2025年的4435.4萬美元。

台灣鯛協會理事長郭建賢日前告訴媒體，先前中國出口的吳郭魚低價傾銷，即使加上比台灣高的關稅，報價仍比台灣低，也是造成台灣鯛出口受影響。但他說，中國對吳郭魚的養殖已減少，加上美國關稅定案，他看好今年台灣鯛輸美會成長。

台灣鯛 美國 漁業署

延伸閱讀

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？

台美關稅談判底定降至15% 台灣鯛外銷迎轉機魚價可望回溫

相關新聞

1.25兆軍購七大項目公開 採購各式無人機20萬架

．立法院外交國防委員會今天舉行祕密會議，邀請國防部長顧立雄報告軍購特別預算內容。下午國防部發布部分可以公開的資料。其中包括將採購各型無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘。另外對120公厘戰車砲、105公厘戰車砲、155公厘榴彈砲發射藥、30公厘機砲等彈藥，也要先外購以補足戰備存量與訓練需求。

川普玩真的…圖解格陵蘭戰略價值 美國想買不是第一次

美國總統川普17日宣布，由於丹麥等8個歐洲國家反對美國接管格陵蘭，將自2月對這8國進口商品加徵10%關稅；若6月1日前未能就美國「全面收購格陵蘭」達成協議，關稅將提高至25%。

歷史上的今天／1961年美軍抗俄王牌B-47轟炸機訪台

1961年1月19日，一架來自琉球美空軍基地的2750號B-47全噴射引擎同溫層中型氫彈轟炸機，上午降落在中部空軍基地，這一個威力強大的龐然大物，是由美國戰略空軍第三師師長少將雷諾斯親自駕駛來華。B-47是美國戰略空軍第三師的主要裝備，已成為遠東地區嚇阻匪俄侵略的王牌，時任我空軍副總司令徐煥昇在場歡迎雷諾斯。

聯合報一周大事1/11~1/17

國內

115年新北電動機車汰舊換新補助方案出爐

為邁向淨零碳目標並持續推行運具電動化，新北環保局公告115年電動機車補助方案。不僅延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元外，「早鳥」1萬元及「雙汰舊」9,000元(須汰除兩輛老舊機車並

「新竹要贏，首選欣瑩！」徐欣瑩誓師萬人挺 承諾科學治理跨縣合作大矽谷計畫

中央戰力回新竹，決戰 2026 藍綠勝負 新竹縣長選戰尚未正式鳴槍，國民黨內部卻已提前站在關鍵抉擇的十字路口。這場抉擇表面看是「誰來出戰」的人選問題，實質上卻是國民黨能否以制度回應民意、以理性控管政

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。