熊本縣與台校聯盟簽備忘錄 深化半導體教育交流

半導體產業的發展，促成台灣、日本教育交流日漸熱絡，熊本縣教育委員會近日與台灣高級中等以下學校國際教育交流聯盟簽署備忘錄，將鼓勵高中生共同研究，拓展國際視野。

教育部今天發布新聞稿，台灣高級中等以下學校國際教育交流聯盟（以下簡稱聯盟）於民國114年底，由台南家齊女中校長陳韻如與熊本縣教育委員會教育長越猪浩樹，完成簽署教育合作備忘錄。

教育部指出，未來雙方將以此合作架構為基礎，逐步拓展學生與教職員交流機會，鼓勵台灣與熊本縣學校建立姊妹校關係，增進國際教育實務經驗。

教育部指出，熊本縣是繼千葉縣、宮城縣、靜岡縣後，第4個與聯盟簽署備忘錄的日本地方公共團體。因台灣高科技廠商進駐熊本，當地學校也紛紛設立半導體專班，著重培養學生的專業技術能力，進而與台灣的交流日益熱絡。

根據教育部統計，2024至2025年間，台灣有約450所中小學與日本學校交流，參與超過2.5萬人次。日本也是台灣締結姊妹校數量最多的國家，累計至少290校，夥伴關係深厚而穩固。