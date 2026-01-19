網售無空污防制設備小型焚化爐 最重可處5年徒刑

快訊

中央社／ 台北19日電

環境部今天表示，針對網售未具備空污防制設備的小型焚化爐，若未設空污防制設備，最高可開罰新台幣2000萬元；若涉及非法處理廢棄物，最重可處5年以下有期徒刑，得併科罰金。

環境部發布新聞稿指出，近期有業者於臉書推銷未具備空氣污染防制設備的小型焚化爐，宣稱可自行處理廢棄物以節省清運費用。環境部嚴正聲明，此類行為不僅嚴重危害環境品質及國民健康，更涉犯廢棄物清理法行政刑罰規定，最重可處5年徒刑。

環境部表示，已採取嚴厲行動，將正式函文Meta（臉書主管單位），指出該類廣告內容涉嫌教唆並誘導民眾進行違法廢棄物處理行為，嚴重違反台灣環保法令與平台廣告刊登政策，要求立即下架相關違規廣告與貼文，並對累犯帳號進行限制。

環境部強調，網路空間並非法律邊緣，任何透過數位平台推銷非法環保設備的行為，將追查到底。

環境部表示，網售小型焚化爐若未裝設集塵、洗滌及戴奧辛過濾等防制設備，燃燒廢棄物時會產生大量細懸浮微粒（PM2.5）、戴奧辛及重金屬等劇毒物質。依據空氣污染防制法，違法設置及操作焚化設備，最高可處2000萬元罰鍰，並勒令停工。

除了空污問題，環境部說明，銷售與購置此類設備進行廢棄物處理，涉及非法處理廢棄物，針對賣家與買家未經主管機關許可，提供土地、提供設備或非法經營廢棄物處理行為，已觸犯廢棄物清理法第46條刑事規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

環境部提醒各企業與農戶，廢棄物應委託經政府許可的合法清除處理機構，切勿聽信網路謠言購買來路不明的焚化設備，維護環境公義不容灰色地帶。

