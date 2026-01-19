英前內政副大臣再度訪台 將拜會國安會及調查局

快訊

中央社／ 台北19日電

繼去年1月來台，英國前內政副大臣圖根哈特今天再度訪台，期間將拜會國安會，並與調查局及台灣民主實驗室舉行簡報會議。

外交部上午發布新聞稿指出，英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat，另譯：杜耿涵）下議員於19日至21日再度訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，圖根哈特訪台期間將拜會國家安全會議秘書長吳釗燮，接受外交部政務次長吳志中款宴。另與法務部調查局及台灣民主實驗室舉行簡報會議，並拜會遠景基金會、國防安全研究院及亞太堅韌研究基金會，就國安及台海區域安全等議題交換意見。

外交部表示，圖根哈特是長年堅定支持台灣的國際友人，曾擔任英國內政副大臣及下議院外交委員會主席。此行是圖根哈特繼去年1月訪台後，再度訪問台灣。

外交部 英國 國安會

