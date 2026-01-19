英前內政副大臣再度訪台 將拜會國安會及調查局

1961年1月19日，一架來自琉球美空軍基地的2750號B-47全噴射引擎同溫層中型氫彈轟炸機，上午降落在中部空軍基地，這一個威力強大的龐然大物，是由美國戰略空軍第三師師長少將雷諾斯親自駕駛來華。B-47是美國戰略空軍第三師的主要裝備，已成為遠東地區嚇阻匪俄侵略的王牌，時任我空軍副總司令徐煥昇在場歡迎雷諾斯。

