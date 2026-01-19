快訊

日本迎最強寒流！粉專示警2地恐持續性大風雪 注意交通狀況

台積電挫低30元 台股跌逾300點、5日線承壓

貝嫂被封史上最惡婆婆！長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中榮總醫材商動手術爭議 衛福部長石崇良：成立專案小組嚴查、嚴辦

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，台中榮總第一時間提出的報告指出，「醫療廠商沒有執行手術」，但與後續流出的影片，顯然有所不同，衛福部內部將組成專案小組重新檢視，務必「嚴查、嚴辦」。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，台中榮總第一時間提出的報告指出，「醫療廠商沒有執行手術」，但與後續流出的影片，顯然有所不同，衛福部內部將組成專案小組重新檢視，務必「嚴查、嚴辦」。記者沈能元／攝影

台中榮總三名醫師遭投訴，放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。在中榮報告指出，「廠商未執行醫療行為」後，隨即有媒體公開廠商在手術室動刀影片。衛福部長石崇良表示，流出影片確實有廠商直接為病人進行手術，已嚴重違反醫療法規，要求此案移送至檢調，將依「醫師法」第28條密醫罪移付刑事調查。

石崇良指出，院方第一時間提出報告，「醫療廠商沒有執行手術」，這與後續流出的影片顯然不同，衛福部內部會組成專案小組重新檢視，成員包括衛福部外部委員及專家、台中市衛生局等。目前先從中榮案件開始，「嚴查、嚴辦」，首先釐清台中榮總事件，再討論手術室指引等配套。

手術室指引將由衛福部醫事司主導，加入醫管專家、學會的意見，配合實務需要及確保病人安全，預計最慢今年7月前上路實施，往後將會納入醫院評鑑，要求醫院落實。

台中榮總醫師放任無醫師資格醫材商進入手術室事件發生後，衛福部要求院方一周提出報告。中榮上周四提交報告，坦承三名醫師未依規定登記報備，就讓廠商進手術室，各記申誡一次，並表明「廠商未執行醫療行為」，但隨即出現廠商在手術室動刀的影片。

影片曝光後，中榮昨召開緊急院部會議，決議調查期間，三位涉案醫師均停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職，涉案廠商禁止再進入手術室，靜待司法調查結果，神經醫學中心主任即日起也由業務副院長代理，全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調調查。

手術 醫師 衛福部

延伸閱讀

曾當和信醫院董事長黃達夫學生 石崇良：查房到腿軟「靠師母解救」

人工生殖修法 石崇良：代孕仍具爭議須更多討論

影／大千竹南醫院今動土 衛福部長石崇良：苗栗今年3家急重症醫院啟動

石崇良盼第二季開放醫院聘外籍照服員 洪申翰：評估與審查沒有時間表

相關新聞

今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

強烈大陸冷氣團正在影響台灣天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsin...

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

冷氣團南下愈晚愈冷 21至23日局部下探8度

氣象署表示，今晚強烈大陸冷氣團南下，氣溫緩降，明天午後降溫明顯；21至23日冷氣團影響期間，局部平地低溫下探8度；今晚至...

今晚起強烈冷氣團南下北東轉雨 周三、周四低溫11度北台全天濕冷

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天白天天氣溫暖舒適，晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五，周三...

真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

地牛翻身！上午7時48分高雄規模4.3地震 最大震度3級

地牛翻身！上午7時48分高雄那瑪夏區發生規模4.3地震，最大震度高雄、嘉義縣及南投都是3級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。