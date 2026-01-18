聽新聞
聯合報一周大事1/11~1/17
國內
12日：國安基金開會決議退場，結束為期二七九天的史上最長護盤任務。
15日：台積電舉行法說會，因應ＡＩ、５Ｇ通訊和高效能運算（ＨＰＣ）強勁需求，台積電訂出今年的資本支出將達五二○億至五六○億美元，為歷年最大手筆。
16日：台美達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加。
國外
13日：針對美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線，批評川普政府此舉將破壞央行獨立性。
13日：南韓前總統尹錫悅因為宣布戒嚴，被起訴內亂首謀罪，檢方求處死刑。
14日：日相高市早苗與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在廿三日國會開議日解散眾議院重新改選。
