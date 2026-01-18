聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事1/11~1/17

聯合報／ 本報訊

國內

12日：國安基金開會決議退場，結束為期二七九天的史上最長護盤任務。

15日：台積電舉行法說會，因應ＡＩ、５Ｇ通訊和高效能運算（ＨＰＣ）強勁需求，台積電訂出今年的資本支出將達五二○億至五六○億美元，為歷年最大手筆。

16日：台美達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加。

國外

13日：針對美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線，批評川普政府此舉將破壞央行獨立性。

13日：南韓前總統尹錫悅因為宣布戒嚴，被起訴內亂首謀罪，檢方求處死刑。

14日：日相高市早苗與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在廿三日國會開議日解散眾議院重新改選。

延伸閱讀

義大利總理梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議

南韓民調：民眾對高市早苗好感度高於美中俄領袖

高市計劃提前舉行大選 鞏固權力能否如願？

高市早苗有望提前大選、日圓走弱 日股續揚再創新高

相關新聞

聯合報一周大事1/11~1/17

國內

歷史上的今天／1960年北市長之子大婚 宴客三日近百席

1960年1月18日，台北市長黃啟瑞第三子黃書璞與魏玉雪小姐傍晚在台北市結婚，黃市長雖以「際此節約期間，避免舖張」，但親友前往道賀者仍是絡繹不絕，黃家分三天宴請賀客，第一天設喜宴26席，隔天（19日）星期二禁屠日暫停一天，後天及大後天兩天的喜酒席數略有增加，預計三天請客將近百席。

小橘書逾970萬份發放完畢 內政部感謝村里鄰長

為強化全民防災與安全意識，內政部去年11月起協請村里鄰長及公所人員協助發放「台灣全民安全指引」（小橘書），已於今天將97...

綠委推「動物版小橘書」避難指南 籲「人寵避難」納防災體系規畫

國內養動物家庭持續增加，綠委吳沛憶、莊瑞雄、蘇巧慧與中華民國獸醫師公會全國聯合會、民團沃草編纂「動物夥伴防災避難手冊」，...

營造業投入馬太鞍溪災後復原可申請移工 即日起受理

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流造成光復鄉嚴重受損，內政部表示，營造業者在最短時間內召集大量專業工班，積極協助政府辦理多項...

115年新北電動機車汰舊換新補助方案出爐

為邁向淨零碳目標並持續推行運具電動化，新北環保局公告115年電動機車補助方案。不僅延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元外，「早鳥」1萬元及「雙汰舊」9,000元(須汰除兩輛老舊機車並

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。