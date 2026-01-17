排灣族歌樂保存者高淑美辭世 文化部頒贈旌揚狀

快訊

中央社／ 台北17日電

屏東縣傳統表演藝術「排灣族歌樂enelja」保存者高淑美（puljapuljpiuvel）於11日辭世，享壽80歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由高淑美之子高吉正代表受贈。

陳濟民表示，「排灣族歌樂enelja」為排灣族傳統盛行的歌謠與說話方式，高淑美具備深厚的歌謠文化素養與純熟的傳唱技藝，長年致力於推廣與傳承排灣族歌謠，已成為部落歌謠推動的重要耆老之一，深刻展現「歌謠即生活」的排灣族文化精神，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻，精神令人敬佩。

根據文化部發布新聞稿，高淑美1946年出生於舊內獅村tjubu部落，熟知內獅部落歌謠的歌藝，歌聲清亮獨特，歌詞意境表達切題，能自如地運用母語來對應歌曲，尤以即興演唱的表現方式最具enelja的代表性特徵，真實呈現族人日常生活的社會樣貌。

高淑美積極參與enelja歌謠協會所推動的文化保存工作，2025年經屏東縣政府認定為「排灣族歌樂enelja」保存者。

