綠委推「動物版小橘書」避難指南 籲「人寵避難」納防災體系規畫

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
綠委吳沛憶、莊瑞雄、蘇巧慧等多位立委與中華民國獸醫師公會全國聯合會、民團沃草編纂「動物夥伴防災避難手冊」，今辦「動物版小橘書」發布記者會。記者張曼蘋／攝影
國內養動物家庭持續增加，綠委吳沛憶莊瑞雄蘇巧慧與中華民國獸醫師公會全國聯合會、民團沃草編纂「動物夥伴防災避難手冊」，今辦「動物版小橘書」發布記者會，納入貓狗及兔子、鳥類、鼠類、刺蝟、貂、爬蟲類等特寵需求，提供動物夥伴避難指南，呼籲部會將「人寵避難」納防災體系規畫。

吳沛憶表示，動物版小橘書只是起點，後續將規畫講座與推廣，並中央地方、救災單位、專家學者與民防團體持續更新增補內容，並呼籲國防部、農業部、內政部將「人寵避難」納入防災體系規畫，強化全社會防衛韌性

蘇巧慧指出，動物夥伴防災避難手冊希望不只推廣尊重生命理念，也讓更多人了解緊急時刻如何保護自己與動物夥伴，她長期支持政府推動全社會防衛韌性，這次動物夥伴避難手冊推出，將更加完備台灣社會韌性。

莊瑞雄則說，「人寵共備」觀念至關重要，飼主若能落實事前規畫、備妥動物夥伴的飲水糧食與外出籠，災難發生時便不會因慌亂而錯失逃生良機。不僅能自助、更能減輕第一線救災人員負擔，讓整體社會應變機制運作更順暢。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，手冊整理災前準備、災時撤離與受傷初步處置、臨時安置與避難所注意事項，以及災後壓力反應、走失預防與協尋管道等重點。參考國內外經驗並結合獸醫與防災專業意見，並提供電子與紙本版。

農業部動保司長江文全表示，近年已補助地方編印宣導手冊、完成畜牧場防災應變指引，也要求各縣市將動物救援納入災害防救計畫，逐步建構飼主、業者到政府的防災體系。農業部將持續與各單位合作深化整備，讓災害來臨時不讓任何家庭成員落單。

綠委黃捷（左）、莊瑞雄（右）也關心該議題，莊瑞雄說，「人寵共備」觀念至關重要，飼主若能落實事前規畫、備妥動物夥伴的飲水糧食與外出籠，災難發生時便不會因慌亂而錯失逃生良機。記者張曼蘋／攝影
動物 獸醫師 社會防衛韌性 吳沛憶 蘇巧慧 莊瑞雄 小橘書

