中美洲友邦餐車巡迴雙北 熱狗堡肉醬薯條2月6日到故宮

中美洲友邦美食餐車在雙北展開巡迴，外交部長林佳龍今天來到餐車首站新兒童樂園出席開幕式，將今年主打美食瓜地馬拉熱狗堡以及貝里斯肉醬薯條分送給現場民眾；友邦餐車將於2月6日抵達台北故宮，體驗東西文化碰撞。

中美洲經貿辦事處攜手瓜地馬拉和貝里斯駐台大使館，於1月16日到2月8日推出「中美洲友邦美食餐車走透透」活動，今天舉行開幕式，中美洲經貿辦事處主任徐韶慧以及瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福、聖露西亞等駐台大使共襄盛舉。

今年活動有兩台餐車，瓜地馬拉餐車有瓜地馬拉精品咖啡配上當地街頭國民小吃熱狗堡（Shucos），佐以瓜地馬拉哈斯酪梨製成的酪梨醬；貝里斯餐車則推出貝里斯肉醬薯條，搭配可可茶，現場配有著名的貝里斯辣椒醬供取用。

外交部長林佳龍致詞時表示，現在早上喝瓜地馬拉咖啡、晚上吃飯配貝里斯辣椒醬已是生活日常，美食從農場到餐桌代表一個國家的飲食文化，而餐車也是當地人民改善生活、提升經濟水平的方式。

林佳龍說，台灣在中南美洲和加勒比海地區進行許多榮邦計畫，包括教育、醫療、農業以及婦女微型創業，希望能將台灣經驗推廣到友邦。

瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl EstévezLópez）指出，美食是跨越語言與文化的重要媒介，讓不同背景的民眾建立連結。此活動不僅展現友邦飲食文化特色，也象徵雙邊長期交流的成果。

貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine VanessaMeighan）則提到，這次活動不僅是要介紹辣椒醬，也期望能推廣貝里斯生產的高品質可可，並藉此擴大並深化雙邊關係與機會。

中美洲美食餐車今天起在雙北展開巡迴，公開行程除了今天上午在台北市立兒童新樂園，1月19日將到台北世貿廣場，1月23日巡迴到行政院中央聯合辦公大樓，1月24日在新北市立新莊體育館，2月2日到南港軟體園區，2月6日則在國立故宮博物院，詳細時間請見中美洲經貿辦事處官方臉書頁。