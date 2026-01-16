快訊

再度刷新高！台股開高走高漲逾500點 台積電開高45元飆1735元天價

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

營造業投入馬太鞍溪災後復原可申請移工 即日起受理

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，營造業者積極協助政府辦理多項花蓮復原重建工作，實屬不易，勞動部已同意花蓮災後復原業者，可納入丹娜絲颱風及七二八豪雨移工專案適用範圍。圖／聯合報系資料照片
內政部表示，營造業者積極協助政府辦理多項花蓮復原重建工作，實屬不易，勞動部已同意花蓮災後復原業者，可納入丹娜絲颱風及七二八豪雨移工專案適用範圍。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流造成光復鄉嚴重受損，內政部表示，營造業者在最短時間內召集大量專業工班，積極協助政府辦理多項復原重建工作，實屬不易，勞動部已同意花蓮災後復原業者，可納入丹娜絲颱風及七二八豪雨移工專案適用範圍，可檢附文件向國土署申請移工雇主資格認定。

內政部表示，本次可申請對象為實際投入人力至災區從事營繕相關復原重建作業的營造業者，申請方式及名額核配，均比照丹娜絲颱風及七二八豪雨移工專案方式辦理，同樣優先審查投入災區且先前未曾獲得移工分配名額的營造業者。

內政部說明，實際核配名額不得超過聘僱本國勞工數的40%為限，適時補充產業勞動力，及減少對既有施作中的工程之影響。即日起持有地方政府開立救災證明或機關感謝狀，同時符合勞動部聘用規定的營造業者，可檢附文件向內政部國土管理署申請營造業移工雇主資格認定。

內政部表示，營造業者如有移工申請資格認定等相關疑問，可透過諮詢專線（049-2316035），平日上午9時至下午6時有提供專人服務，另詳細申請規定等可至全國建築管理資訊系統入口網查詢。

移工 營造業 丹娜絲颱風

延伸閱讀

勞動部移工直聘中心 新增高雄、彰化2據點

去年建案少…2025重大職災死亡251人、營造業減少40人

滙豐銀行攜手世界展望會 13.5萬美元投入長期災後復原

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

相關新聞

營造業投入馬太鞍溪災後復原可申請移工 即日起受理

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流造成光復鄉嚴重受損，內政部表示，營造業者在最短時間內召集大量專業工班，積極協助政府辦理多項...

台積資本支出創新高 在美布局進度如何？圖解關鍵數字

台積電15日舉行法說會，針對外媒報導台積電承諾在美國再蓋至少5座晶圓廠，換取美國調降對台對等關稅，台積電董事長暨總裁魏哲家並未正面回應，但表示台積電日前公布購入第二塊土地，將支持擴張計畫。這番談話被解讀為預留在亞利桑那州擴充產能的伏筆。

歷史上的今天／1995年小金門開砲 驅500艘越界大陸漁船

1月份到農曆春節期間是金門海域的鰻魚季，1995年1月16日，有500餘艘大陸漁船再度越界在小金門海域撈捕，小金門守軍在廣播勸離無效後，實彈發射2發81迫擊砲驅離，但效果並不顯著，因此再出動「海龍部隊」出海驅趕。

北市警察局局長 林炎田將接任

台北市警察局長李西河今屆齡退休，內政部長劉世芳昨致電台北市長蔣萬安，確定由現任高雄市警察局長林炎田接任北市警局長，預計一...

115年新北電動機車汰舊換新補助方案出爐

為邁向淨零碳目標並持續推行運具電動化，新北環保局公告115年電動機車補助方案。不僅延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元外，「早鳥」1萬元及「雙汰舊」9,000元(須汰除兩輛老舊機車並

宜蘭大南澳工地放領地僅市價4成 內政部：5年內禁移轉為防短期炒作

內政部公地放領審議會通過宜蘭大南澳台拓地、台東縣政府的放領案，其中大南澳放領價格為周遭土地市價4成。內政部表示，為防止短...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。