北市警察局局長 林炎田將接任

台北市警察局長李西河今屆齡退休，內政部長劉世芳昨致電台北市長蔣萬安，確定由現任高雄市警察局長林炎田接任北市警局長，預計一月廿日上任。

李西河、警政署副署長廖美鈴、刑事局長周幼偉，三名三線三星高階警官今屆齡退休，警政署啟動人事作業，原本最晚應在昨天之前發布，但除了林炎田人事經層峰拍板，高雄市警局長和刑事局長繼任人選都「技術性卡關，人事延宕。

林炎田中央警察大學五十一期畢業，國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，從警北市基層出身，幹過北市派出所長、刑事組長（現偵查隊長）、分局長，對北市治安生態十分嫻熟。

林也擔任過高雄市等多個縣市刑警大隊長，刑事歷練豐富；高雄市局長任內，親自督破張介忠殺人案、通緝犯羅天義槍擊案，被封「有案必破」最硬派警察局長。

高雄市警局長、刑事局長、署副署長遺缺，警政署長張榮興原已規畫人選，牽動台南市警局長布局，但人事上呈後出現阻力。

據了解，警政署長張榮興曾帶航警局長趙瑞華、警政署主秘郭士傑拜訪高雄市長陳其邁，二人之一接任高雄市警局長可能性高。至於刑事局長人選須具刑事專業，且未來肩負科技打詐、跨境犯罪偵查重責，傳有三人競逐，誰出線將決定張榮興是否仍擁有絕對人事權，及政治勢力是否再度干預警察人事。