強化消防量能 內政部補助消防裝備設施

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
消防車輛裝備器材方面，2024至2025年完成汰換消防車輛139輛。圖／內政部提供
消防車輛裝備器材方面，2024至2025年完成汰換消防車輛139輛。圖／內政部提供

內政部15日部務會報安排消防署報告「消防署歷年來補助各地方政府情形」，內政部長劉世芳表示，為了強化消防救災量能，內政部積極推動24項中程計畫，自2020年至2029年投入約285億元，補助各消防機關全面強化各項設施、車輛裝備器材及資通訊設備等，並擴大導入救災機器人等科技救災，以提升整體防救災效能，為人民生命財產安全提供更好的保障。

劉世芳表示，中央全力支持消防建設與發展，已有階段性成果，例如在消防廳舍方面，2023年至2025年完成改善屋齡20年以上之消防廳舍內裝環境151處，優化消防同仁備勤環境；在消防車輛裝備器材方面，2024至2025年完成汰換消防車輛139輛，購置紅外線熱顯像無人機組88組、救災機器人88台，強化救災量能；在人力資源方面，於2024至2025年增補1,277名消防人力，目標2024年至2028年要增補3,000名消防人力，並補助地方消防機關建立職安輔導團隊，持續優化消防人力。

劉世芳特別強調，透過這些計畫的提出，全國消防機關的整體效能獲得很大的提升，也讓消防人員出勤時更加安全。面對極端氣候的挑戰，「防救災沒有最好，只有更好」，內政部將與地方攜手，共同守護國人安全，持續強化消防量能，以保障人民生命及財產安全。

在消防廳舍方面，2023年至2025年完成改善屋齡20年以上之消防廳舍內裝環境151處。圖／內政部提供
在消防廳舍方面，2023年至2025年完成改善屋齡20年以上之消防廳舍內裝環境151處。圖／內政部提供

內政部 劉世芳

