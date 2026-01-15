宜蘭大南澳工地放領地僅市價4成 內政部：5年內禁移轉為防短期炒作

內政部公地放領審議會通過宜蘭大南澳台拓地、台東縣政府的放領案，其中大南澳放領價格為周遭土地市價4成。內政部表示，為防止短期炒作土地，公地移轉給農民後，規定5年內不能移轉、也不能變更使用。內政部長劉世芳表示，為簡化公地放領流程，已將國有耕地放領實施辦法修正草案送行政院核定。

內政部今部務會報安排地政司報告「公地放領辦理進度」。內政部說明，為落實政府重啟公地放領政策，自去年11月起即陸續檢討相關規定，朝簡化放領行政流程目標修正，包含簡化民眾檢附文件、研議免除縣市政府審定及公告程序，且預計延長公告民眾申請承領期間為1年，同時推動縣市政府受理申請民眾承領單一窗口，民眾於申請承領時就能同時申請繳清全部地價，盼早日完成放領工作。

內政部指出，近期公地放領審議會通過的宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案，已由宜蘭縣政府在今年1月12日辦說明會，向民眾說明申請方式及相關注意事項，並在當地設立服務據點，分批辦理現地調查。內政部提醒，應在公告期限內申請承領，逾期將視為放棄，已繳清地價者，預計可在今年農曆年前完成移轉登記，取得承領土地所有權。

國有耕地放領價格是以民國79年公告土地現值為基準，再依30年來的物價變動情形調整。內政部地政司長林家正表示，大南澳79年公告土地現值一平方公尺是120元，若加計物價指數調整，會再加計73%，換算後一平方公尺約208元，大約是農地市價4成內。

林家正也說，但公地移轉給農民後，規定5年內不能移轉也不能變更，除非是政府因公共建設需要才能變更；另農地農用也會在放領的階段現勘，若非農用或環境敏感地，不會納到放領範圍裡面，目的是希望讓農民耕作這塊土地。