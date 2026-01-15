憂護病比入法釀醫療可近性下降 專家：單一行政指標約束導致連鎖失衡

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
厚生基金會執行長陳柏同說，護病比涉及醫療量能配置、人力供需結構、區域醫療落差等複雜政策問題，簡化條文以單一行政指標訂定，恐導致連鎖失衡。本報資料照片。
民眾黨團擬修正「醫療法」讓護病比入法，但今天黨團協商未果。厚生基金會執行長陳柏同表示，護病比涉及醫療量能配置、人力供需結構、區域醫療落差等複雜政策問題，簡化條文以單一行政指標訂定，恐導致連鎖失衡，包括醫院關閉病床，或遭受罰停業，將風險轉嫁病人，讓醫療可近性下降。

陳柏同指出，民眾黨版本「醫療法」修法草案，對於未符合設置標準醫療機構，課以高額罰鍰，且可連續處罰，最重可要求停業，但當前護理人力長期結構性不足，且區域資源差異顯著，單純以懲罰與停業作為政策工具，形同將制度風險轉嫁給醫療現場與病人，醫療機構被迫縮減服務、關床或停業，將直接導致醫療可近性下降、急診壅塞加劇，「最終傷害的是整個社會。」

草案版本並非訂出固定護病比，而是設置諮議委員會，逐年調整護病比比率。陳柏同說，草案內容強制規定，護理專業團體人數不得少於全體委員二分之一，此設計已非單純專業諮詢安排，而是「預先鎖定權力結構」，排除其他醫療專業人員觀點，醫界對此深感憂慮，若特定專業團體占過半席次，除影響決策正當性，也削弱政策討論全面性，影響政策落地執行可行性與穩定性。

陳柏同說，基於多項重大疑慮，台灣醫院協會已整合台灣醫學中心協會、區域醫院協會、台灣地區醫院協會及台灣私立醫療機構協會等代表，主動向立院各黨團說明醫療現場實務情況，並曾拜訪國民黨立院黨團書記長羅智強，對方承諾跨黨團溝通，形成共識再推修法，然而修法進度仍迅速推進，排入朝野協商，「對於制度影響未充分釐清、配套措施未完備前推動修法，深感不安。」

陳柏同強調，護病比入法絕非單一專、單一產業或單一世代所能承擔，制度設計稍有不慎，恐引發醫療量能萎縮、照護品質受損，立法不該成為展現效率的競速，應審慎以對、理性討論，並建立社會信任，尤其面對如此複雜且深遠的政策議題，實有必要暫緩快速程序，回歸充分討論與專業評估，確保制度設計可行性與醫療體系長期穩定。

