聽新聞
0:00 / 0:00
六都警局長人事洗牌 傳林炎田調北市 接高雄有2人選
警政署因多名高階警官退休，將調整六都警察局長及刑事局長等重要警官人事命令。據警界了解，高雄市警察局長林炎田將接任台北市警局長，遺缺可望由警政署主任秘書郭士傑或航空警察局長趙瑞華接任。
據警界了解，警政署長張榮興近日曾親自帶郭士傑、趙瑞華拜訪高雄市長陳其邁，很可能繼林炎田後，由2人之一接任高雄市警察局長。
航空警察局長趙瑞華出身高雄，根基紮實，要接高雄市警察局長早有所聞，但是警政署去年調整高階警官人事，警大50期畢業的張榮興遭議，六都警局有多人是他警大50期的同學，警界認為為了避嫌，可能竄出黑馬，郭士傑成為另個接任高雄市警察局長人選。
郭士傑是警大56期交通系畢業，擁有東吳大學法律學碩士學位，曾任南投縣警仁愛分局、彰化縣警北斗分局及彰化分局長、澎湖縣警及嘉義市警督察長、彰化縣警副局長、台中市警督察、後勤科長、交通大隊長、第五分局長及內政部警政署保安組長，去年1月獲署長張榮興拔擢跳升警政署主任秘書。
