六都警局長人事洗牌 傳林炎田調北市 接高雄有2人選

警政署因多名高階警官退休，將調整六都警察局長及刑事局長等重要警官人事命令。據警界了解，高雄市警察局長林炎田將接任台北市警局長，遺缺可望由警政署主任秘書郭士傑或航空警察局長趙瑞華接任。

據警界了解，警政署長張榮興近日曾親自帶郭士傑、趙瑞華拜訪高雄市長陳其邁，很可能繼林炎田後，由2人之一接任高雄市警察局長。

航空警察局長趙瑞華出身高雄，根基紮實，要接高雄市警察局長早有所聞，但是警政署去年調整高階警官人事，警大50期畢業的張榮興遭議，六都警局有多人是他警大50期的同學，警界認為為了避嫌，可能竄出黑馬，郭士傑成為另個接任高雄市警察局長人選。