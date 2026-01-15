護病比入法黨團協商無果 護理團體聯合聲明：護病比年年調整仍須討論

民眾黨團提案「醫療法」修法，將護病比入法，逕付二讀，今天下午黨團協商無果。護理界團體，包括護理師護士公會全聯會、台灣護理學會、護師醫療產業工會、台灣護理產業工會發布聯合聲明，除支持護病比入法，也提醒政府與立法機關，需同步規劃配套措施，包括強化人力補充與留任政策，而護病比是否採民眾黨團版本，每年滾動調整，「各界仍有討論空間。」

聯合聲明指出，護理人力長期承受高照護負荷，現行以「全日平均護病比」作為規範，難以真實反映臨床三班照護強度，影響病人安全及護理人員留任，三班護病比入法，有助於回應臨床實務需求，是提升照護品質、保障病人安全，維護護理勞動權益的重要制度進展。護理界長期主張三班護病比制度化，對此政策方向予以肯定與支持。

護理團體指出，三班護病比入法核心，是制度是否能在臨床現場落實，真正保障病人安全，「配套措施同步推動，是確保政策目標順利達成關鍵」，呼籲優先建立人力與補充政策，包括合理薪資、工時管理、職涯發展與友善職場，確保醫院具備足夠人力，且制度設計需有彈性，不同層級醫院不可一體適用，兼顧醫療可近性。

護理團體認為，相關規範與配套應相互銜接，藉由可執行的輔導與監測機制，協助醫療院所循序達標，確保制度改革長期穩健運作。

民眾黨團提案版本，並非採固定護病比數字，而是由半數委員為護理界代表的諮議委員會，年年討論訂定。聯合聲明指出，護理界肯定專業意見納入政策討論的重要性，透過制度化、具代表性的專業參與，有助於提升政策品質與實務可行性。不過，護病比數值是否需滾動調整，各界仍有討論，護理界、醫院經營者與衛福部歷經長時間討論，形成的現行三班護病比基準。

護理團體強調，護病比制度推動重點，在於確保護病比標準可穩定落實於臨床現場，在兼顧病人安全與醫療量能前提下，持續累積時間與實務經驗，作為制度精進與調整重要依據。護理界支持三班護病比入法，將持續以專業團體角色，積極參與相關討論，並提供實務建議，盼與政府共同努力，推動「留得住護理人員、顧得到病人安全」制度改革。