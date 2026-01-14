公地放領 內政部審議通過5筆台東土地

快訊

中央社／ 台北14日電

繼宜蘭大南澳台拓地後，內政部今天召開第2次公地放領審議會，通過台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地，面積約2.82公頃的放領案。後續將由台東縣府依法完成處分程序後，依規定公告、通知民眾申請承領。

總統賴清德宣示重啟公地放領政策，內政部今天透過新聞稿表示，這次通過台東縣有土地原為民國88年及89年間經公地放領審議委員會同意放領，但因921地震及多次風災影響，政府基於國土保安與復育因素考量而停辦，經行政院去年11月27日院會決定重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領政策，並指示地方政府依權責自行決定所有耕地與養殖地是否比照辦理，因此台東縣政府經重新清查後函報內政部審議通過。

內政部說明，本案放領土地經審議通過後，縣府將盡速依土地法第25條規定送請議會同意及函報行政院完成處分程序，再辦理公告及通知民眾申請承領，經調查確定及通知繳價，繳清地價後，民眾即可取得承領土地所有權。

台東 內政部 行政院

