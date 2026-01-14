台中榮總爆無照醫材執刀 石崇良曝：將研擬全國性手術管理指引

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，衛福部長石崇良於專訪上表示，衛福部將研擬全國性的管理指引。本報資料照片

台中榮總三名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過三年。衛福部石崇良於專訪上表示，衛福部將研擬全國性的管理指引，針對醫事人員及廠商的穿著要有區別，還有進入手術室人員需要有明確審核，以確保病人權益，同時也是在保護醫師的專業執業環境。

先前台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。另外，其中有一名醫師遭內部檢舉放任廠商進入手術室執刀。

石崇良於「Yahoo齊有此理」上被問及也說明，隨著達文西機械手臂等高科技醫療儀器的普及，廠商在術前進入診間協助組裝或校正確實有其必要性，但協助範疇必須與實際醫療行為畫清紅線，協助者絕對不能變成主刀者，因為醫學並非單純的工匠修補，醫師需具備長期訓練的解剖知識及處理術中異常出血等突發狀況的能力。

為了杜絕此類違法行為並保障病患權益，石崇良說，衛福部將研擬全國性的管理指引，要求各級醫院將其納入內部作業規範。未來進入開刀房的廠商人員必須穿著與醫護人員有明顯區別的服裝，讓病人在麻醉前能清楚辨識人員身分。此外，進入手術室的人員必須經過程序審核，並接受基本的感控訓練與無菌操作規範，確保開刀房內的環境安全，不僅是為了保障病人權益，同時也是在保護醫師的專業執業環境。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，台中衛生局日前接獲檢舉後，已第一時間派員前往中榮實地調查，根據衛生局回報最新狀況，相關稽查結果與事證目前已全數移至地檢署偵辦。醫院端的部分，已行文要求院方針對此案進行內部清查，並於一周內提交初步調查報告，衛福部目前尚未收到中榮的回函，期限至明天下班前。

