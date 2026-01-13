快訊

南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

消防最高榮譽 77名防救災楷模獲頒「鳳凰獎」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部13日舉辦「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。內政部／提供
內政部13日舉辦「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。內政部／提供

為歡慶一年一度的消防節，內政部13日舉辦「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」，行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳均蒞臨會場表揚77位鳳凰獎楷模，同時感謝全國所有無懼危險、積極投入救援或防災工作的消防、義消、救護及災害防救志工夥伴。

行政院長卓榮泰致詞時表示，「119」這三個數字，象徵的是民眾在最需要時，能即時獲得協助的安心與信賴。為確保消防人員執勤安全，政府已編列285億元中長期計畫經費，全面推動老舊消防廳舍改建、消防車輛與通訊設備汰換，並引進搶救型機器人與無人載具，透過科技監測降低第一線救災風險，同時強化消防人員心理照護，讓政府成為消防弟兄姊妹執行任務時最堅實的後盾。

劉世芳進一步表示，政府近年持續從制度、設備與訓練三方面強化消防職業安全，除了前年底修正《消防法》增訂職安專章外，自今年起全面推動各縣市設立事故安全官，即時風險監控通報機制等，整合強化消防人員工作安全衛生軟硬體機制，並補助地方消防機關成立專業團隊，加強事故安全官訓練及消防人員安全管理。此外，更持續推動防災士培訓制度，至今已培訓10萬餘名防災士，協助社區、企業及團體建立防救災機制，提升社會自救互助能力。

內政部說明，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，這次77位獲獎者，包括30位消防人員、31位義消人員、15位志工及1位消防學術研究人員。其中新北市警民聯防救援協會理事鄭景平，支援2015年0204南港復興航空墜機搶救與蒐溺、2021年1017雙溪虎豹潭溺水搜救，並對於各水域救援單位專業訓練及技能訓練投注極大心力；苗栗縣政府消防局第五大隊卓蘭消防分隊隊員李其哲，在2020年0826執行同仁雪山墜谷救援勤務中奮勇盡職，與另一名隊員急切溪溝往下尋找受傷同仁，所幸同仁仍意識清楚，當下立即給予救護處置，順利完成吊掛救援達成任務，展現了消防人員的英勇與無私。

另外，臺南市政府消防局組長蘇兆民，在105年0206臺南維冠大樓倒塌搶救擔任幹部，並領導處理多項重大災難事故，減少人命傷亡及財物損失；基隆市消防局分隊長黃軍緯，於2024年擔任基隆長庚防火訓練講師期間，導入避難弱者收容場所適用的「R.A.C.E.」應變原則，設計並推動火災應變課程教材供院內全體醫護學習，持續協助規劃、督導消防演練流程，這些都值得我們致上最高的敬意與謝意。

最後，劉世芳強調，面對各種不同類型的災害，必須做好事先預警跟準備，才能迅速投入救援。她感謝全國消防夥伴為國人的生命安全無私奉獻，也希望藉由今日的活動，喚起民眾對防救災認同，並投入消防志工的行列，一同守護家園。

劉世芳 志工

延伸閱讀

消防界最高榮譽鳳凰獎 表揚77救災楷模

讚考試院停砍年金依法行政 賴士葆引典故暗批卓揆恬不知恥

【重磅快評】卓榮泰是砲灰豆腐 還是賴清德的倚天劍？

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

相關新聞

白宮暗示川普監控格陵蘭情勢 照片曝光引熱議

．印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，白宮於美東時間12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻璃窗俯瞰格陵蘭休爾空軍基地（Thule Air Base），配文寫著「點擊以監控情勢」，暗示美國未來將採取行動、達成接管格陵蘭的目標。貼文引發外界揣測川普可能實施打擊。

內政部表揚77位「鳳凰獎楷模」 花蓮救災引共鳴

內政部今表揚消防、義消、志工及消防學術研究者等77位「鳳凰獎楷模」，其中受獎代表來自花蓮，致詞時針對過去年花蓮縣因地震、...

從測量員到自創教派 混元禪師「影響力橫跨藍綠」傳奇人生落幕

混元禪師本名張益瑞，原本以測量工程起家，事業有成。1982年因重病受菩薩救度，放棄工作投入修行，轉型從事易經、風水傳教，...

伊朗全國性示威 外交部：5名台灣人平安籲僑胞提高警覺

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。外交部發言人蕭光偉今天表示，已針對伊朗更新旅遊警示，目前在伊朗的5名台灣人平安，...

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

有「國師」之稱的混元禪師13日病逝，享壽82歲。身為唯心聖教創教宗主，他創立易經大學並耗資近13億元興建外觀酷似總統府的...

藍白提刪公視董事延任條款協商破局 最快周五院會處理

國民黨與民眾黨立法院黨團提案修正公視法，要避免公視董事因行政院不提名可無限期延任。文化部長李遠今在立院協商時說，不是這一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。