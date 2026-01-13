消防最高榮譽 77名防救災楷模獲頒「鳳凰獎」

為歡慶一年一度的消防節，內政部13日舉辦「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」，行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳均蒞臨會場表揚77位鳳凰獎楷模，同時感謝全國所有無懼危險、積極投入救援或防災工作的消防、義消、救護及災害防救志工夥伴。

行政院長卓榮泰致詞時表示，「119」這三個數字，象徵的是民眾在最需要時，能即時獲得協助的安心與信賴。為確保消防人員執勤安全，政府已編列285億元中長期計畫經費，全面推動老舊消防廳舍改建、消防車輛與通訊設備汰換，並引進搶救型機器人與無人載具，透過科技監測降低第一線救災風險，同時強化消防人員心理照護，讓政府成為消防弟兄姊妹執行任務時最堅實的後盾。

劉世芳進一步表示，政府近年持續從制度、設備與訓練三方面強化消防職業安全，除了前年底修正《消防法》增訂職安專章外，自今年起全面推動各縣市設立事故安全官，即時風險監控通報機制等，整合強化消防人員工作安全衛生軟硬體機制，並補助地方消防機關成立專業團隊，加強事故安全官訓練及消防人員安全管理。此外，更持續推動防災士培訓制度，至今已培訓10萬餘名防災士，協助社區、企業及團體建立防救災機制，提升社會自救互助能力。

內政部說明，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，這次77位獲獎者，包括30位消防人員、31位義消人員、15位志工及1位消防學術研究人員。其中新北市警民聯防救援協會理事鄭景平，支援2015年0204南港復興航空墜機搶救與蒐溺、2021年1017雙溪虎豹潭溺水搜救，並對於各水域救援單位專業訓練及技能訓練投注極大心力；苗栗縣政府消防局第五大隊卓蘭消防分隊隊員李其哲，在2020年0826執行同仁雪山墜谷救援勤務中奮勇盡職，與另一名隊員急切溪溝往下尋找受傷同仁，所幸同仁仍意識清楚，當下立即給予救護處置，順利完成吊掛救援達成任務，展現了消防人員的英勇與無私。

另外，臺南市政府消防局組長蘇兆民，在105年0206臺南維冠大樓倒塌搶救擔任幹部，並領導處理多項重大災難事故，減少人命傷亡及財物損失；基隆市消防局分隊長黃軍緯，於2024年擔任基隆長庚防火訓練講師期間，導入避難弱者收容場所適用的「R.A.C.E.」應變原則，設計並推動火災應變課程教材供院內全體醫護學習，持續協助規劃、督導消防演練流程，這些都值得我們致上最高的敬意與謝意。

最後，劉世芳強調，面對各種不同類型的災害，必須做好事先預警跟準備，才能迅速投入救援。她感謝全國消防夥伴為國人的生命安全無私奉獻，也希望藉由今日的活動，喚起民眾對防救災認同，並投入消防志工的行列，一同守護家園。