快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

內政部表揚77位「鳳凰獎楷模」 花蓮救災引共鳴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
行政院院長卓榮泰今午參加內政部舉辦的「鳳凰獎楷模」表揚典禮。記者李隆揆／攝影
行政院院長卓榮泰今午參加內政部舉辦的「鳳凰獎楷模」表揚典禮。記者李隆揆／攝影

內政部今表揚消防、義消、志工及消防學術研究者等77位「鳳凰獎楷模」，其中受獎代表來自花蓮，致詞時針對過去年花蓮縣因地震、洪災受創「感謝全國夥伴及家人」，感性發言引起全場熱烈掌聲。

內政部表示，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，這次有30位消防人員、31位義消人員、15位志工及1位消防學術研究人員獲選接受表揚。

花蓮縣義消總隊總幹事朱文正擔任受獎代表致詞，他感謝全國防救災夥伴在去年花蓮洪災發生時前往投入搶救，也感謝全國防救災夥伴在前年0403花蓮強震時提供協助，他有在受創嚴重的東華大學任教，所以感受特別深刻，最後要感謝所有防救災夥伴的家人親友，他們的無私奉獻成就了所有前線夥伴。感性發言引起全場熱烈掌聲。

其他受獎者包含新北市警民聯防救援協會理事鄭景平，支援過2015年0204南港復興航空墜機事件的搶救搜溺工作、2021年1017雙溪虎豹潭溺水搜救，對於各水域救援單位專業訓練及技能訓練投注極大心力；苗栗縣政府消防局第五大隊卓蘭消防分隊隊員李其哲，在2020年0826雪山墜谷案救援勤務中奮勇盡職，急切溪溝向下援救受傷同仁，順利完成吊掛救援任務，展現消防人員的英勇無私。

台南市政府消防局組長蘇兆民在2016年0206維冠大樓倒塌事件中領導處理多項重大災難事故，減少人命傷亡及財物損失；基隆市消防局分隊長黃軍緯2024年擔任基隆長庚防火訓練講師期間，導入避難弱者收容場所適用的「R.A.C.E」應變原則，設計並推動火災應變課程供院內全體醫護學習，持續協助規劃、督導消防演練流程。

行政院長卓榮泰致詞說，最近很多影片在講打火弟兄，他記得影集「火神的眼淚」，他非常感動，「我們知道打火弟兄只要有充足的裝備，都願意衝向危險，這令人十分動容，所以政府要給予足夠支持」。

他表示近年政府除了車輛、廳舍、設備等硬體外，也要給予防救災人員心理上的支持，打火弟兄24小時待命，壓力非常大，未來仍會加強第一線參與災害應變的人員心理照護機制，希望內政部長及消防署長能繼續替防救災人員積極完善各項政策。

劉世芳說，感謝消防、義消、志工等防救災楷模，「各位真的是給人希望的天使，有你們真好」，中央政府已核定24項中程計畫，總經費高達285億元，將完善訓練場所設備、硬體、汰換老舊消防車輛、添購救災機器人、充實救災裝備、完善防救災體系運作，內政部也將持續提升社會自救互助能力。

行政院院長卓榮泰（右二）、內政部部長劉世芳（左一）。記者李隆揆／攝影
行政院院長卓榮泰（右二）、內政部部長劉世芳（左一）。記者李隆揆／攝影
內政部部長劉世芳今午在「鳳凰獎楷模」表揚典禮上致詞。記者李隆揆／攝影
內政部部長劉世芳今午在「鳳凰獎楷模」表揚典禮上致詞。記者李隆揆／攝影

花蓮強震 內政部

延伸閱讀

消防界最高榮譽鳳凰獎 表揚77救災楷模

影／新竹吊車大王胡漢龑捐勘查車 聽聞新大隊成立 霸氣承諾再捐救災車

影／台南中西區康樂街民宅火警 4樓全面燃燒消防緊急搶救

提升竹科消防救災能量 新竹縣將成立第四大隊暨竹科分隊

相關新聞

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

有「國師」之稱的混元禪師13日病逝，享壽82歲。身為唯心聖教創教宗主，他創立易經大學並耗資近13億元興建外觀酷似總統府的...

從測量員到自創教派 混元禪師「影響力橫跨藍綠」傳奇人生落幕

混元禪師本名張益瑞，原本以測量工程起家，事業有成。1982年因重病受菩薩救度，放棄工作投入修行，轉型從事易經、風水傳教，...

白宮暗示川普監控格陵蘭情勢 照片曝光引熱議

．印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，白宮於美東時間12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻璃窗俯瞰格陵蘭休爾空軍基地（Thule Air Base），配文寫著「點擊以監控情勢」，暗示美國未來將採取行動、達成接管格陵蘭的目標。貼文引發外界揣測川普可能實施打擊。

內政部表揚77位「鳳凰獎楷模」 花蓮救災引共鳴

內政部今表揚消防、義消、志工及消防學術研究者等77位「鳳凰獎楷模」，其中受獎代表來自花蓮，致詞時針對過去年花蓮縣因地震、...

伊朗全國性示威 外交部：5名台灣人平安籲僑胞提高警覺

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。外交部發言人蕭光偉今天表示，已針對伊朗更新旅遊警示，目前在伊朗的5名台灣人平安，...

藍白提刪公視董事延任條款協商破局 最快周五院會處理

國民黨與民眾黨立法院黨團提案修正公視法，要避免公視董事因行政院不提名可無限期延任。文化部長李遠今在立院協商時說，不是這一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。