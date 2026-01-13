內政部表揚77位「鳳凰獎楷模」 花蓮救災引共鳴
內政部今表揚消防、義消、志工及消防學術研究者等77位「鳳凰獎楷模」，其中受獎代表來自花蓮，致詞時針對過去年花蓮縣因地震、洪災受創「感謝全國夥伴及家人」，感性發言引起全場熱烈掌聲。
內政部表示，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，這次有30位消防人員、31位義消人員、15位志工及1位消防學術研究人員獲選接受表揚。
花蓮縣義消總隊總幹事朱文正擔任受獎代表致詞，他感謝全國防救災夥伴在去年花蓮洪災發生時前往投入搶救，也感謝全國防救災夥伴在前年0403花蓮強震時提供協助，他有在受創嚴重的東華大學任教，所以感受特別深刻，最後要感謝所有防救災夥伴的家人親友，他們的無私奉獻成就了所有前線夥伴。感性發言引起全場熱烈掌聲。
其他受獎者包含新北市警民聯防救援協會理事鄭景平，支援過2015年0204南港復興航空墜機事件的搶救搜溺工作、2021年1017雙溪虎豹潭溺水搜救，對於各水域救援單位專業訓練及技能訓練投注極大心力；苗栗縣政府消防局第五大隊卓蘭消防分隊隊員李其哲，在2020年0826雪山墜谷案救援勤務中奮勇盡職，急切溪溝向下援救受傷同仁，順利完成吊掛救援任務，展現消防人員的英勇無私。
台南市政府消防局組長蘇兆民在2016年0206維冠大樓倒塌事件中領導處理多項重大災難事故，減少人命傷亡及財物損失；基隆市消防局分隊長黃軍緯2024年擔任基隆長庚防火訓練講師期間，導入避難弱者收容場所適用的「R.A.C.E」應變原則，設計並推動火災應變課程供院內全體醫護學習，持續協助規劃、督導消防演練流程。
行政院長卓榮泰致詞說，最近很多影片在講打火弟兄，他記得影集「火神的眼淚」，他非常感動，「我們知道打火弟兄只要有充足的裝備，都願意衝向危險，這令人十分動容，所以政府要給予足夠支持」。
他表示近年政府除了車輛、廳舍、設備等硬體外，也要給予防救災人員心理上的支持，打火弟兄24小時待命，壓力非常大，未來仍會加強第一線參與災害應變的人員心理照護機制，希望內政部長及消防署長能繼續替防救災人員積極完善各項政策。
劉世芳說，感謝消防、義消、志工等防救災楷模，「各位真的是給人希望的天使，有你們真好」，中央政府已核定24項中程計畫，總經費高達285億元，將完善訓練場所設備、硬體、汰換老舊消防車輛、添購救災機器人、充實救災裝備、完善防救災體系運作，內政部也將持續提升社會自救互助能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言