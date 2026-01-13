從測量員到自創教派 混元禪師「影響力橫跨藍綠」傳奇人生落幕

混元禪師本名張益瑞，原本以測量工程起家，事業有成。1982年因重病受菩薩救度，放棄工作投入修行，轉型從事易經、風水傳教，創立唯心聖教，影響遍及宗教與政界。今天病逝，傳奇人生落幕。

混元禪師出身南投縣中寮鄉農家，自幼對神佛宗教懷有濃厚興趣。他畢業於光華高工測量科，曾任教於母校，並創立全台首家測量公司「中興測量有限公司」，專辦政府都市計畫、道路與高速公路測量工程，事業頗負盛名。

1982年他因患重病，得新營中山大禪寺與觀世音菩薩救度，遂放棄測量工作，投入修行，發願世界和平。

從測量工程轉向宗教活動後，混元禪師於1983年成立「易鑰社」，以易經、風水傳教，勸人修德行善，翌年改名「神農寺」，再更名「精修院」，獲法號「混元禪師」，並於2001年創立「唯心聖教」，以「養賢蓄才、振民育德、高尚其志、天下太平」為立教宗旨，全球核心信徒約30萬，台灣信眾逾百萬人。

混元禪師在政界廣泛人脈，除了曾兩度成功預言陳水扁當選總統，並被延聘為總統府顧問，因此被稱為「國師」，也曾為前交通部長林陵三改台北車站風水，林陵三曾大禮參拜混元禪師，後來在林佳龍任台中市長時，找來林陵三擔任副市長，據傳與混元禪師牽線有關。

2008年，混元禪師於南投市創辦易經大學，前立法院長王金平、前考試院長姚嘉文及前教育部長吳清基等人共同揭幕，顯示其在藍綠政治圈的影響力。

位在國姓鄉的禪機山仙佛寺為唯心教總本山，長期作為傳道與修行中心。混元禪師今天病逝，遺體移往仙佛寺，今天山門緊閉，並貼出告示即日起封山一個月，不過，前往關切的信眾和各界人士仍絡繹不絕。