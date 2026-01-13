快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

聽新聞
0:00 / 0:00

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
混元禪師近年健康狀況不佳，立法院前院長王金平參加仙佛寺台中道場活動，與混元禪師會面。圖／本報資料照片
混元禪師近年健康狀況不佳，立法院前院長王金平參加仙佛寺台中道場活動，與混元禪師會面。圖／本報資料照片

有「國師」之稱的混元禪師13日病逝，享壽82歲。身為唯心聖教創教宗主，他創立易經大學並耗資近13億元興建外觀酷似總統府的大禮堂，更曾兩度成功預言陳水扁勝選並擔任總統府顧問，晚年長期受糖尿病困擾，遺體送往國姓鄉仙佛寺安置。

混元禪師生前致力於唯心聖教的推廣與教育發展，是教派創教宗主，也是易經大學創辦人。他斥資近13億元新建的大禮堂，由於外觀與總統府高度相似，曾引發社會廣泛討論。

在政界，混元禪師亦有一定影響力，多次與藍營政治人物往來密切。前副總統吳敦義曾出席易經大學揭幔典禮，而他也曾擔任前總統陳水扁總統府顧問。混元禪師過去兩度成功預言陳水扁勝選總統，因而在社會上受到矚目，不過陳水扁因貪汙入獄時，面對外界詢問看法，他卻氣憤要求媒體不要「造口業」。

據了解，混元禪師長期受到糖尿病困擾，晚年健康狀況持續不佳。13日傳出他病逝消息，引發教內與社會各界哀悼。混元禪師的遺體將安置於南投國姓鄉仙佛寺，方便信眾弔唁與追思。

混元禪師生前強調「易經與人生哲理相結合」，不僅在宗教教育上留下深遠影響，也在政治與社會層面引起關注。他所創辦的易經大學及唯心大禮堂，未來將繼續作為教內活動與文化交流的重要場所，延續其理念與精神。

總統府 陳水扁 成功

延伸閱讀

影／喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

鏡電視節目開播前喊卡 陳水扁隔1周曬寫春聯照：療癒受傷心靈

【重磅快評】阿扁心寒勝導彈 直接命中這3人

憶馬放行他獄中投書 扁再發文稱卓榮泰讓他心寒

相關新聞

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

有「國師」之稱的混元禪師13日病逝，享壽82歲。身為唯心聖教創教宗主，他創立易經大學並耗資近13億元興建外觀酷似總統府的...

伊朗全國性示威 外交部：5名台灣人平安籲僑胞提高警覺

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。外交部發言人蕭光偉今天表示，已針對伊朗更新旅遊警示，目前在伊朗的5名台灣人平安，...

藍白提刪公視董事延任條款協商破局 最快周五院會處理

國民黨與民眾黨立法院黨團提案修正公視法，要避免公視董事因行政院不提名可無限期延任。文化部長李遠今在立院協商時說，不是這一...

衛廣法修正 他類頻道節目供應事業者許可申請期限再延1年

「衛星廣播法」修正案今在立法院三讀通過，在衛廣法於中華民國104年12月18日修正之條文施行前經營他類頻道節目供應事業者...

紐時指美台貿易協議本月宣布 台商品關稅降至15%

紐約時報12日引述3位知情人士報導，川普政府正完成和台灣的1項貿易協議。該協議將調降台灣輸美商品關稅，並使台灣最大晶片製造商台積電在美國進行更大幅的投資。 該協議已談判數月，正進行文本的審議與修訂，可能在本月宣布。上述知情人士說，該協議將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15％。此一稅率和美國亞洲盟友日本及南韓輸美商品關稅一致，這2國去年與美國達成貿易協議。 其中1位知情人士說，作為美台貿易協議的1環，台積電也將承諾在美國亞利桑那州再蓋至少5座半導體工廠，讓該公司在該州的半導體工廠數量約增加1倍。相關投資的時間表尚不清楚，1位台積電發言人婉拒對此置評。

「新竹要贏，首選欣瑩！」徐欣瑩誓師萬人挺 承諾科學治理跨縣合作大矽谷計畫

中央戰力回新竹，決戰 2026 藍綠勝負 新竹縣長選戰尚未正式鳴槍，國民黨內部卻已提前站在關鍵抉擇的十字路口。這場抉擇表面看是「誰來出戰」的人選問題，實質上卻是國民黨能否以制度回應民意、以理性控管政

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。